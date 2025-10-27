Redefinicja luksusu

Jaka jest współczesna definicja luksusu na światowych rynkach nieruchomości? Jakie kryteria muszą być spełnione, aby mieszkanie lub projekt mógł być określony jako luksusowy?

Luksus nie jest dziś kategorią prostą ani jednowymiarową. Na świecie – w Londynie, Paryżu czy Nowym Jorku – luksus to nie tylko lokalizacja, metraż i użyte materiały, ale cała filozofia życia. To unikatowa architektura, lokalizacja w prestiżowym otoczeniu, absolutne poczucie prywatności, najwyższy poziom bezpieczeństwa, indywidualne podejście do mieszkańców i usługi, które nie mają nic wspólnego ze standardową obsługą. To także atmosfera – poczucie dyskrecji, komfortu i przynależności do wyjątkowej wspólnoty. Najbardziej luksusowe nieruchomości nie są dostępne dla każdego, kto dysponuje odpowiednimi środkami. Luksus w tym rozumieniu to również selektywność – oferta kierowana do zamkniętego grona odbiorców, dla których liczy się nie tylko prestiż, ale też wartości, takie jak zaufanie, spokój i prywatność.

Czy nasze krajowe standardy luksusu odbiegają od tych światowych? Czym różni się prawdziwy luksus w nieruchomościach od dotychczasowej polskiej definicji nieruchomości premium?

Przez długi czas w Polsce luksus utożsamiano z apartamentem w centrum i marmurem w łazience. To była raczej definicja „premium” – mieszkań podwyższonego standardu, często atrakcyjnych, ale adresowanych do szerokiej grupy odbiorców. Luksus jest dużo bardziej wymagający i ekskluzywny. On zaczyna się tam, gdzie kończy się premium: w kameralności, w braku kompromisów, w indywidualnym podejściu. Chcemy pokazać, że Warszawa może oferować luksus porównywalny z najlepszymi realizacjami na świecie. To wymaga innej filozofii pracy – od doboru architektów i projektantów po sposób prowadzenia sprzedaży.

Jak projekt Chłodna 35 wpisuje się we wspomniane przez pana kryteria?

To projekt wyjątkowy pod każdym względem. Kameralna skala – tylko nieco ponad 50 apartamentów. Prywatność – stabilna wspólnota bez częstej rotacji. Bezpieczeństwo – całodobowa ochrona, systemy biometryczne, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, a nawet prywatny schron. Do tego detale – w częściach wspólnych nie znajdzie się ani jedna malowana ściana, wszystko wykończone jest szlachetnymi materiałami. Elegancki hol wejściowy z fortepianem, aromaterapią i subtelną muzyką od pierwszych chwil wprowadzi nastrój wyjątkowości.

W nieruchomościach z najwyższej półki liczy się lokalizacja. Jakie zalety ma lokalizacja Chłodnej 35?

To samo serce Warszawy – kilka minut spacerem od Ogrodu Saskiego, parku Mirowskiego i najważniejszych instytucji kulturalnych stolicy. W bezpośrednim sąsiedztwie pulsuje życie miasta – najlepsze restauracje, kawiarnie, galerie i teatry tworzą jego niepowtarzalny rytm. A jednocześnie lokalizacja przy ulicy Chłodnej pozwala odnaleźć coś, co w centrum bywa rzadkością – ciszę, spokój i poczucie prywatności. To wyjątkowe połączenie energii miejskiego życia z komfortem kameralności, które nadaje tej inwestycji niepowtarzalnego charakteru. Monting Development odpowiada także za rewitalizację otoczenia inwestycji – odtworzenie historycznego bruku, nowe nasadzenia i uporządkowanie zieleni. Dzięki temu Chłodna uzyska charakter eleganckiej, harmonijnej ulicy, która łączy historię i nowoczesność w szlachetnym wydaniu.

Jak Chłodna 35 wyróżnia się pod względem prywatności i bezpieczeństwa – ważnych cech nieruchomości najwyższej klasy?

Prywatność była jednym z fundamentów całej koncepcji. Dlatego ograniczyliśmy liczbę apartamentów i zadbaliśmy o rozwiązania technologiczne. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji systemy biometryczne, kontrolę dostępu z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych, całodobową ochronę i nowoczesny monitoring. Dodatkowo powstanie prywatny schron, zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców.

Czy właściciele apartamentów w Chłodnej 35 będą mogli wynajmować mieszkania w formule najmu krótkoterminowego?

Nie, to zostało wykluczone. Chcemy zbudować wspólnotę, która będzie stabilna i bezpieczna, a to wymaga ograniczenia rotacji. Najem krótkoterminowy jest sprzeczny z tą filozofią.

Dlaczego zdecydowali się państwo na nietypową, zamkniętą formułę sprzedaży, bez tradycyjnego biura sprzedaży?

Bo luksus zaczyna się już na etapie zakupu. Sprzedaż prowadzimy w formule zamkniętej, bez billboardów i wszechobecnej reklamy. Przyszły właściciel od pierwszego kontaktu ma poczucie dyskrecji i wyjątkowości. To naturalne dopełnienie filozofii Chłodnej – projekt jest przeznaczony dla osób, które cenią prestiż i indywidualne podejście.

Jak ocenia pan rozwój rynku nieruchomości luksusowych w Polsce?

Ten segment w Polsce wchodzi w nową fazę. Luksusowe inwestycje są wyjątkami, a większość projektów określanych jako „luksusowe” w rzeczywistości należy do segmentu premium. Dziś coraz więcej klientów podróżuje, zna światowe realizacje i oczekuje tego samego standardu tutaj. Rynek jest młody, a inwestycji luksusowych wciąż powstaje niewiele. To sprawia, że Chłodna 35 wyróżnia się jako projekt jedyny w swoim rodzaju.

Czy rośnie popyt na luksusowe nieruchomości? Czy polskie trendy na rynku nieruchomości luksusowych są podobne do tych światowych i w ogóle – do trendów na rynku dóbr luksusowych?

Zdecydowanie tak. Popyt na luksus rośnie, bo z jednej strony to kwestia stylu życia, z drugiej – coraz bardziej świadomej inwestycji. Luksusowe nieruchomości są aktywem stabilnym, odpornym na wahania i zyskującym na wartości szybciej niż szerszy rynek. Polska podąża tu ścieżką podobną do innych segmentów dóbr luksusowych – tak jak Polacy sięgają po światowe marki modowe czy motoryzacyjne, tak samo oczekują nieruchomości na najwyższym poziomie.

Jaką wartość do projektu wnosi Robert Lewandowski, który jest współwłaścicielem firmy Monting Development?

Robert to nie tylko globalna marka, ale przede wszystkim człowiek, który osiągnął sukces dzięki konsekwencji, perfekcjonizmowi i dbałości o każdy detal. Te same wartości są fundamentem naszych projektów. Jego obecność potwierdza, że Monting Development nie jest kolejnym deweloperem realizującym inwestycje mieszkaniowe, ale firmą, która wyznacza nowe standardy w zakresie architektury, jakości i doświadczenia klienta. Wspólnie budujemy markę, która łączy świat sportowej doskonałości z wizją tworzenia przestrzeni o ponadczasowej wartości.

Czy Chłodna jest punktem wyjścia do kolejnych luksusowych realizacji Monting Development w Polsce?

Na razie całą uwagę skupiamy na Chłodnej 35. To nasz flagowy projekt, który ma być wizytówką nowej definicji luksusu w Polsce i punktem odniesienia dla całego rynku. Jeśli uda nam się pokazać, że w Warszawie można tworzyć inwestycje na absolutnie światowym poziomie, to będzie najlepszy fundament do dalszego rozwoju.

Rozmawiała: Katarzyna Świrydowicz