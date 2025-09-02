Lokaty bankowe na miesiąc. „Siódemka" wciąż do wzięcia

Portal Bankier.pl przedstawił wrześniowy ranking lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty na miesiąc. Bezapelacyjny lider

Bezapelacyjnym liderem rankingu nadal jest NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, proponowany przez Bank Nowy. Oprocentowanie na tej lokacie wynosi 7 proc. w skali roku. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy. Maksymalna kwota wpłaty to 10 000 zł.

Podobnie jak przed miesiącem drugie miejsce okupują aż trzy lokaty z 5 proc. stawką. Pierwsza z nich to Lokata Plus od Toyota Banku. Po serii obniżek, tym razem bank nie zmienił oprocentowania (jeszcze w czerwcu proponowano 5,80 proc., a miesiąc później 5,50 proc. rocznie), nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty, trzeba być posiadaczem konta w banku. Wpłacać można maksymalnie 100 000 zł. Druga z lokat to również Lokata Plus, tyle że od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Oferta ta również skierowana jest do posiadaczy konta w instytucji, ale maksymalna kwota wpłaty to aż 2 000 000 zł. Środki wpłacone do tego banku są chronione przez niemiecki system gwarantowania depozytów. Trzecia lokata z 5 proc. oprocentowaniem to Lokata Urodzinowa, proponowana przez Bank Millennium. Ta oferta dostępna jest dla posiadaczy konta w banku przez 30 dni od dnia ich urodzin. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Na najniższym stopniu podium z oprocentowaniem na poziomie 4,75 proc. w skali roku plasuje się Lokata Facto od BFF Banking Group. By skorzystać z oferty trzeba być posiadaczem rachunku depozytowego. W tym wypadku wpłacać można aż 12 000 000 zł. Oszczędności przechowane w BFF Banking Group są objęte ochroną włoskiego odpowiednika BFG.

