Lokaty na miesiąc. Jest zdecydowany lider rankingu

Portal Bankier.pl przygotował ranking lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty na miesiąc. Bank Nowy zdecydowanym liderem

Zdecydowanym liderem zestawienia pozostaje NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT, proponowany przez Bank Nowy. Oprocentowanie na tej lokacie wynosi 7 proc. w skali roku. Z oferty mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy. Maksymalna kwota wpłaty to 10 000 zł.

Na drugim miejscu rankingu znalazły się aż trzy lokaty z oprocentowaniem na poziomie 5 proc. rocznie. Pierwsza z nich to Lokata Plus od Toyota Banku. Bank po raz kolejny obniżył stawkę, jeszcze dwa miesiące temu wynosiła ona 5,80 proc., a przed miesiącem było to już 5,50 proc. Nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty, trzeba być posiadaczem konta w banku. Wpłacać można nie więcej niż 100 000 zł. Druga z lokat to również Lokata Plus, tyle że od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. W tym wypadku oprocentowanie nie zmieniło się, podobnie jak warunki dodatkowe – trzeba posiadać konto w instytucji. Maksymalna kwota wpłaty wynosi natomiast aż 2 000 000 zł. Trzecia lokata z 5 proc. oprocentowaniem to Lokata Urodzinowa, proponowana przez Bank Millennium. Tu również nie ma zmian, zarówno jeśli chodzi o stawkę, jak i dość oryginalne warunki umożliwiające skorzystanie z oferty. Przypomnijmy, że lokata skierowana jest dla posiadaczy konta w banku w ciągu 30 dni od dnia ich urodzin. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Na najniższym stopniu podium uplasowała się Lokata Facto od BFF Banking Group. By skorzystać z oferty trzeba być posiadaczem rachunku depozytowego. Maksymalna kwota wpłaty to aż 12 000 000 zł.

