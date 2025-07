Ranking lokat długoterminowych. Jest bezkonkurencyjny lider

Bankier.pl opublikował ranking lokat na 10 000 zł, które można otworzyć na 18, 24 czy 36 miesięcy. Przygotowane przez portal zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja banku w rankingu.

Lokaty długoterminowe. Lokata 5 Plus bezkonkurencyjna

Wśród depozytów na 18 miesięcy prym wiedzie Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce na Lokacie 5 Plus. Oferowana stawka to 5,50 proc. w skali roku. Aby skorzystać z tej oferty, należy być posiadaczem konta osobistego. Środki wpłacone do Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce są chronione przez niemiecki system gwarantowania depozytów. Drugie miejsce zajmuje Lokata Facto od BFF Banking Group z oprocentowaniem na poziomie 3,75 proc. rocznie. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z oferty jest konieczność posiadania rachunku dpozytowego. Oszczędności przechowywane w BFF Banking Group są chronione przez włoski odpowiednik BFG. Na najniższym stopniu podium uplasowała się Nest Lokata Nowe Środki, proponowana przez Nest Bank, gdzie oprocentowanie wynosi 3,50 proc. w skali roku. Oferta – jak sugeruje nazwa lokaty – przeznaczona jest dla posiadaczy konta osobistego, którzy wpłacą nowe środki.

Lokata 5 Plus od Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce – ze stawką 5,50 proc. rocznie – jest również liderem rankingu lokat na 24 i 36 miesiące. W zestawieniu lokat na dwa lata w czołówce znajdują się również Lokata terminowa, proponowana przez Aion Bank, a także Lokata Plus od Toyota Banku. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 4,70 i 4,40 proc. w skali roku. W obydwu przypadkach warunkiem dodatkowym jest posiadanie konta osobistego w instytucji. Środki wpłacone do Aion Banku są chronione przez belgijski system gwarantowania depozytów.

Lokata Toyota Banku zajęła drugie miejsce w rankingu lokat na 36 miesięcy, ale w tym wypadku proponowane oprocentowanie wynosi 4,40 proc. rocznie. Trzecie miejsce w zestawieniu lokat na trzy lata zajmuje Lokata standardowa z oferty Inbanku. Oferowana stawka to 4 proc. Wabikiem tej propozycji jest brak jakichkolwiek warunków dodatkowych.

