Nowe przepisy krok po kroku. Kiedy Twój lokal musi mieć detektory?

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, opublikowana 22 listopada 2024 r. w Dzienniku Ustaw, weszła w życie 23 grudnia 2024 r. Od tego dnia obowiązek instalowania czujek dymu oraz czujek tlenku węgla (czadu) obejmuje wszystkie nowo powstające domy i budynki mieszkalne. Przepisy przewidują jednak dalsze, rozłożone w czasie rozszerzanie katalogu obiektów, w których detektory będą wymagane.

Czujniki dymu

Kolejny ważny krok nastąpi 1 stycznia 2026 r. Jak podaje portal gov.pl, od tej daty czujki staną się obowiązkowe w budynkach handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Co istotne, wymóg dotyczy również obiektów przygotowywanych według wcześniejszych przepisów przeciwpożarowych, a więc takich, dla których: wydano już pozwolenie na użytkowanie, złożono wniosek o pozwolenie na budowę albo dokonano zgłoszenia budowy przed wejściem w życie nowych zasad. Oznacza to, że także inwestycje rozpoczęte na „starych” zasadach będą musiały dostosować się do aktualnych wymogów.

Następny etap nadejdzie 30 czerwca 2026 r. Do tego dnia na montaż czujników dymu i czadu muszą przygotować się pomieszczenia i lokale mieszkalne, w których świadczone są usługi hotelarskie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji doprecyzowało, że chodzi o ogólnodostępny najem krótkoterminowy: domów, mieszkań, pokoi oraz innych miejsc noclegowych. Tym samym regulacje obejmą popularne formy wynajmu turystycznego i okazjonalnego, które do tej pory często funkcjonowały w ramach zwykłych lokali mieszkalnych.

Nowy obowiązek

Najdalej przesunięty termin dotyczy istniejących zasobów mieszkaniowych. Od 1 stycznia 2030 r. obowiązek instalowania czujek obejmie już funkcjonujące lokale mieszkalne, a także każde pomieszczenie z piecem, w którym spalane jest paliwo stałe, ciekłe lub gazowe. To docelowy moment, w którym detektory mają stać się standardem nie tylko w nowych inwestycjach, ale również w starszych zasobach i wszędzie tam, gdzie działa urządzenie grzewcze na paliwo.

Podsumowując harmonogram: dla lokali i pomieszczeń nowo powstających obowiązek obowiązuje od 23 grudnia 2024 r.; od 1 stycznia 2026 r. dołączają budynki handlowe, produkcyjne i magazynowe — także te planowane według starych norm; od 30 czerwca 2026 r. czujki są wymagane w mieszkaniach wykorzystywanych do usług hotelarskich; a od 1 stycznia 2030 r. system detekcji stanie się obowiązkowy w już istniejących lokalach mieszkalnych oraz w każdym pomieszczeniu z piecem na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe. Etapowe wdrażanie ma zapewnić dostosowanie obiektów do wymogów bezpieczeństwa pożarowego oraz ograniczyć ryzyko zatrucia tlenkiem węgla w przestrzeniach mieszkalnych i użytkowych.