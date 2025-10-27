Biedronka ogłosiła zmiany. Komunikat przed Wszystkimi Świętymi

W tygodniu poprzedzającym Wszystkich Świętych sieć Biedronka ponownie wydłuża godziny otwarcia, by ułatwić wygodne zakupy przed świątecznym weekendem. Od poniedziałku 27 października do piątku 31 października ponad 3000 placówek w całym kraju będzie czynnych co najmniej do godz. 23:30, a część sklepów dłużej. W sobotę 1 listopada oraz w niedzielę 2 listopada wszystkie sklepy Biedronki pozostaną zamknięte.

Przedświąteczny tydzień

Jak podkreśla sieć, okres przedświątecznych przygotowań to dla wielu klientów intensywny czas, dlatego wydłużone godziny mają zmniejszyć presję i kolejki. Równolegle przygotowano szeroką ofertę promocyjną, obejmującą zarówno produkty spożywcze, jak i znicze oraz akcesoria potrzebne podczas wizyt na cmentarzach.

W ramach specjalnej oferty na Święto Wszystkich Świętych, od poniedziałku (27.10) do wtorku (28.10) obowiązują zniżki na znicze, wkłady i dekoracje nagrobne. Z kartą lub aplikacją Moja Biedronka dostępne są m.in.: akcja 6+6 gratis na znicze z wkładem parafinowym 80 g (cena każdej z 12 sztuk: 3,50 zł; limit 24 szt. dziennie na kartę MB), 5+5 gratis na znicze 110 g (5 zł/szt.; limit 20 szt.), a także 3+3 gratis na znicze 180 g (10 zł/szt.) i 250 g (13,50 zł/szt.) z limitem 12 szt. dziennie. Na wkłady parafinowe Lumia przewidziano: 10+10 gratis dla 160 g (1,65 zł/szt.; limit 40 szt.), 6+6 gratis dla 250 g (2,50 zł/szt.; limit 24 szt.) oraz 8+8 gratis dla 200 g (2 zł/szt.) i 400 g (4 zł/szt.) — w obu przypadkach limit 32 szt. na kartę MB. Promocja 2+1 gratis obejmuje wszystkie bukiety sztucznych kwiatów i kompozycje nagrobne marki Jumi oraz świeczki, latarenki i wkłady LED marki Cortina; produkty można łączyć, a rabat najtańszego artykułu rozkładany jest proporcjonalnie. Ten sam mechanizm dotyczy wszystkich chryzantem.

Promocje w Biedronce

Od poniedziałku do piątku (27–31.10) przygotowano także tygodniowe promocje spożywcze. Do wtorku (28.10) posiadacze karty lub aplikacji skorzystają z akcji 4+2 gratis na Masło Extra Polskie Mlekovita oraz 2+2 gratis na mleko UHT 3,2% Wypasione. Do piątku (31.10) produkty rybne — wędzone łososie marki Marinero oraz wszystkie ryby mrożone — objęte są ofertą „drugi tańszy 50% taniej” (z kartą/aplikacją MB).

Do tego, przy zakupie dwóch produktów marki Milka, drugi (tańszy) kosztuje połowę, a wszystkie cukierki na wagę przy min. 500 g są tańsze o 25%. Do wtorku (28.10) w promocyjnej cenie dostępne są polędwiczki z kurczaka Kraina Mięs 400 g — 9,99 zł za opakowanie (-23%), a także dynia na wagę — 0,99 zł/kg, propozycja dla przygotowujących halloweenowe dekoracje.

Sieć przypomina, że dokładne godziny otwarcia poszczególnych placówek można sprawdzić na drzwiach sklepu, w aplikacji Moja Biedronka oraz na stronie internetowej. Dzięki wydłużonym godzinom i pakietowi promocji klienci mogą spokojnie zaplanować większe zakupy przed weekendową przerwą handlową.

