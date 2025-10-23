1200 zł podwyżki albo strajk przed świętami. Spór płacowy w popularnej sieci

Pracownicy sieci Kaufland domagają się podwyżek. Sytuacja staje się na tyle napięta, że nie można wykluczyć strajku.

– Wynagrodzenia są skandalicznie niskie – mówi, cytowany przez „Interię Biznes”, Michał Lewandowski, przewodniczący Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy.

Jak informuje serwis, związkowcy żądają podwyżki dla pracowników i nie wykluczają protestu jeszcze przed świętami. Sieć dotychczas nie zgodziła się na ten postulat, dlatego w konflikt płacowy zaangażowano resort pracy.

Podwyżki dla pracowników Kauflandu?

Związkowcy z OPZZ Konfederacja Pracy żądają 1200 zł podwyżki dla wszystkich pracowników Kauflandu, argumentując to zbyt niskimi wynagrodzeniami i wysoką rotacją kadry.

– Postulaty są niezmienne od lat i na pierwszym miejscu dotyczą wzrostów wynagrodzeń, które w Kauflandzie, jak i w całym sektorze handlu wielkopowierzchniowego, są zdecydowanie za niskie w zderzeniu z uciążliwością tej pracy – wskazuje Lewandowski.

W obecnie trwającym sporze związek zawodowy OPZZ Konfederacja Pracy domaga się 1200 zł brutto podwyżki do wynagrodzeń wszystkich osób pracujących w sieci Kaufland.

– Ta kwota nie jest wzięta z kosmosu – zapewnia Lewandowski i wskazuje na wyliczenia.

– Na stole leży propozycja, która jest wynikiem analizy oczekiwań pracowników w zestawieniu z rotacjami i cięciami kadrowymi – dodaje.

Jak tłumaczy, wśród zatrudnionych przeprowadzono ankiety w tej sprawie.

– Kaufland w Polsce notuje rok w rok przychody na poziomie 14-15 mld zł. Grupa Schwarz z kolei rok w rok wykazuje rekordowo wysoką sprzedaż. Nie oczekujemy więc nic ponad miarę, a jedynie godziwych wynagrodzeń dla ciężko pracujących polskich pracownic i pracowników – podkreśla przewodniczący związku.

Kaufland odpowiada: „Podwyżki już były”

Przedstawiciele sieci Kaufland odpowiadają związkowcom, że w tym roku podwyżki wynagrodzeń już były.

– Od stycznia 2025 r. pensje wszystkich pracowników marketów Kaufland wzrosły średnio o blisko 10 proc., a w okresie ostatnich pięciu lat łącznie średnio o 33 proc., co plasuje naszą firmę na drugim miejscu wśród firm z branży handlowej pod względem wynagrodzeń – stwierdziło, cytowane przez „Interię Biznes”, biuro prasowe sieci.

Tymczasem związkowcy przypominają, że noworoczne podwyżki wymusił m.in. ustawowy wzrost płacy minimalnej.

Czytaj też:

W Niemczech wojna cenowa. Dyskonty walczą o klienta

Ile zarabiają w Kauflandzie?

Jak przekazał Kaufland, obecnie wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku sprzedawca-kasjer, uwzględniające dodatek motywacyjny, wynosi od 5100 do 6000 zł brutto.

– Regularne rewizje wynagrodzeń w trudnych realiach gospodarczych świadczą o naszej trosce o konkurencyjność wynagrodzeń – dodaje sieć, wskazując także na dodatkowe benefity.

Dla porównania, w Biedronce od stycznia tego roku początkujący pracownicy na stanowisku sprzedawca-kasjer zarabiają od 5150 zł do 5500 zł brutto, a osoby ze stażem powyżej trzech lat – od 5300 zł do 5750 zł brutto.

Czytaj też:

Ekoniespodzianki na parkingach sieci Kaufland. Jest ich prawie 100Czytaj też:

Kaufland ogranicza plastik w transporcie. To sprawka nowych kontenerów KKP