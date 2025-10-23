1200 zł podwyżki albo strajk przed świętami. Spór płacowy w popularnej sieci
Udostępnijdodaj Skomentuj

1200 zł podwyżki albo strajk przed świętami. Spór płacowy w popularnej sieci

Dodano: 
Pracownicy sieci Kaufland domagają się 1200 zł podwyżki
Pracownicy sieci Kaufland domagają się 1200 zł podwyżki Źródło: Materiał prasowe Kaufland
Pracownicy Kauflandu domagają się 1200 zł podwyżki. Sieć odpowiada, że podniosła wynagrodzenia, ale spór płacowy wciąż się zaostrza.

Pracownicy sieci Kaufland domagają się podwyżek. Sytuacja staje się na tyle napięta, że nie można wykluczyć strajku.

– Wynagrodzenia są skandalicznie niskie – mówi, cytowany przez „Interię Biznes”, Michał Lewandowski, przewodniczący Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy.

Jak informuje serwis, związkowcy żądają podwyżki dla pracowników i nie wykluczają protestu jeszcze przed świętami. Sieć dotychczas nie zgodziła się na ten postulat, dlatego w konflikt płacowy zaangażowano resort pracy.

Podwyżki dla pracowników Kauflandu?

Związkowcy z OPZZ Konfederacja Pracy żądają 1200 zł podwyżki dla wszystkich pracowników Kauflandu, argumentując to zbyt niskimi wynagrodzeniami i wysoką rotacją kadry.

– Postulaty są niezmienne od lat i na pierwszym miejscu dotyczą wzrostów wynagrodzeń, które w Kauflandzie, jak i w całym sektorze handlu wielkopowierzchniowego, są zdecydowanie za niskie w zderzeniu z uciążliwością tej pracy – wskazuje Lewandowski.

W obecnie trwającym sporze związek zawodowy OPZZ Konfederacja Pracy domaga się 1200 zł brutto podwyżki do wynagrodzeń wszystkich osób pracujących w sieci Kaufland.

– Ta kwota nie jest wzięta z kosmosu – zapewnia Lewandowski i wskazuje na wyliczenia.

– Na stole leży propozycja, która jest wynikiem analizy oczekiwań pracowników w zestawieniu z rotacjami i cięciami kadrowymi – dodaje.

Jak tłumaczy, wśród zatrudnionych przeprowadzono ankiety w tej sprawie.

– Kaufland w Polsce notuje rok w rok przychody na poziomie 14-15 mld zł. Grupa Schwarz z kolei rok w rok wykazuje rekordowo wysoką sprzedaż. Nie oczekujemy więc nic ponad miarę, a jedynie godziwych wynagrodzeń dla ciężko pracujących polskich pracownic i pracowników – podkreśla przewodniczący związku.

Kaufland odpowiada: „Podwyżki już były”

Przedstawiciele sieci Kaufland odpowiadają związkowcom, że w tym roku podwyżki wynagrodzeń już były.

– Od stycznia 2025 r. pensje wszystkich pracowników marketów Kaufland wzrosły średnio o blisko 10 proc., a w okresie ostatnich pięciu lat łącznie średnio o 33 proc., co plasuje naszą firmę na drugim miejscu wśród firm z branży handlowej pod względem wynagrodzeń – stwierdziło, cytowane przez „Interię Biznes”, biuro prasowe sieci.

Tymczasem związkowcy przypominają, że noworoczne podwyżki wymusił m.in. ustawowy wzrost płacy minimalnej.

Czytaj też:
W Niemczech wojna cenowa. Dyskonty walczą o klienta

Ile zarabiają w Kauflandzie?

Jak przekazał Kaufland, obecnie wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku sprzedawca-kasjer, uwzględniające dodatek motywacyjny, wynosi od 5100 do 6000 zł brutto.

– Regularne rewizje wynagrodzeń w trudnych realiach gospodarczych świadczą o naszej trosce o konkurencyjność wynagrodzeń – dodaje sieć, wskazując także na dodatkowe benefity.

Dla porównania, w Biedronce od stycznia tego roku początkujący pracownicy na stanowisku sprzedawca-kasjer zarabiają od 5150 zł do 5500 zł brutto, a osoby ze stażem powyżej trzech lat – od 5300 zł do 5750 zł brutto.

Czytaj też:
Ekoniespodzianki na parkingach sieci Kaufland. Jest ich prawie 100Czytaj też:
Kaufland ogranicza plastik w transporcie. To sprawka nowych kontenerów KKP

Opracowała:
Źródło: Biznes Interia