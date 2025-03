Ekoniespodzianki na parkingach sieci Kaufland. Jest ich prawie 100

Kaufland rozwija infrastrukturę elektromobilności. Na parkingach przy marketach sieci pojawiły się stacje ładowania samochodów elektrycznych.

– Kaufland Polska kontynuuje inwestycje w nowoczesną infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych. Od początku marca klienci sieci mają już dostęp do prawie 100 stacji ładowania zlokalizowanych na parkingach przy marketach w całym kraju – informuje sieć.

Kaufland inwestuje w infrastrukturę

Na początku marca sieć udostępniła 97 stacji ładowania na parkingach przy swoich marketach w całym kraju.

„Umożliwiają one szybkie i wygodne doładowanie pojazdów podczas codziennych zakupów. W zależności od lokalizacji klienci mogą korzystać zarówno z ładowania prądem stałym (DC) o mocy do 50 kW, jak i prądem zmiennym (AC) o mocy do 43 kW. Dzięki temu użytkownicy mają możliwość efektywnego i komfortowego uzupełnienia energii w swoich pojazdach” – czytamy w komunikacie sieci.

– Elektromobilność to przyszłość, a Kaufland konsekwentnie wspiera nowoczesne i ekologiczne rozwiązania. Chcemy zapewnić naszym klientom wygodę podczas codziennych zakupów oraz ułatwić korzystanie z transportu przyjaznego środowisku, dlatego stale rozwijamy infrastrukturę ładowania – mówi Michał Maciejczak, Dyrektor Pionu Zarządzania Nieruchomościami w Kaufland Polska.

Kaufland i zrównoważony rozwój

Sieć informuje, że inwestycja to efekt realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Podkreśla, że nieustannie inwestuje w rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój, dążąc do minimalizowania wpływu na środowisko.

„W rosnącej liczbie lokalizacji Kaufland oferujemy naszym klientom możliwość wygodnego ładowania pojazdów elektrycznych energią elektryczną podczas robienia zakupów. W naszych stacjach szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych dostępne są trzy powszechnie używane rodzaje wtyczek (typ 2/AC 43 kW; CCS/DC 50 kW oraz CHAdeMO/DC 50 kW)” – tłumaczy sieć, podkreślając, że jej celem jest wniesienie istotnego wkładu w zapewnienie powszechnej dostępności tej nowoczesnej i przyjaznej dla środowiska technologii.

