Lidl z nowym udogodnieniem dla klientów. Chodzi o gazetki promocyjne

Gazetka Lidla na WhatsAppie? Sieć postanowiła uruchomić swój kanał na popularnej platformie komunikacyjnej.

„W odpowiedzi na rosnące oczekiwania konsumentów dotyczące wygody i dostępności informacji, Lidl Polska uruchomił nowy kanał komunikacji na platformie WhatsApp. Dzięki temu klienci mogą teraz w prosty i szybki sposób uzyskać dostęp do najnowszych gazetek promocyjnych, co stanowi kolejny krok w kierunku zwiększenia komfortu zakupów” – czytamy w dzisiejszym komunikacie Lidla.

Lidl na WhatsAppie

Uruchomienie kanału sieci na popularnej platformie komunikacyjnej to rozwiązanie znane z Niemiec, Belgii, Austrii czy Czech. Teraz przyszedł czas na Polskę.

— Klienci zawsze znajdują się w centrum naszej uwagi, dlatego nieustannie dbamy o ich komfort. Zależy nam na tym, by każda interakcja z naszą marką była jak najbardziej wygodna i dostosowana do ich potrzeb. Dzięki nowym narzędziom komunikacyjnym, takim jak kanał na WhatsAppie, możemy jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwania naszych klientów, oferując im szybki i łatwy dostęp do najnowszych gazetek — mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs and CSR w Lidl Polska.

Nawet 20 tys. zł na zakupy w Lidlu. Startuje wielkanocna loteria

Jak znaleźć gazetkę Lidla na WhatsAppie?

Przetestowaliśmy redakcyjnie to nowe rozwiązanie. Chcąc zobaczyć lidlową gazetkę, należy na początek zeskanować kod QR widoczny na grafice promującej akcję lud skorzystać z linku dostępnego na stronie sieci. Redakcja wybrała pierwszą opcję, czyli kod QR. Po otwarciu platformy WhatsAppa aplikacja generuje automatyczną wiadomość, którą należy wysłać. Następnie trzeba wpisać kod miasta, wybrać interesujący nas sklep oraz potwierdzić subskrypcję, klikając „Start”. Po tych czynnościach najnowsza gazetka Lidla wyświetla się w kanale WhatsApp.

Lidl i udogodnienia dla klientów

Jak podkreślają przedstawiciele sieci, w ostatnich latach Lidl Polska wprowadził szereg udogodnień dla klientów. To m.in. elektroniczne oznaczenia cenowe (ESL), kasy samoobsługowe, sklep internetowy, aplikacja Lidl Plus czy funkcja Benefit Plus. W tym roku sieć uruchomiła także pierwsze 300 butelkomatów.

Lidl zabiera głos w sprawie pomarańczy. Chodzi o „koktajl pestycydów"

Niemieckie dyskonty budują tanie mieszkania. Nie zgadniesz, gdzie powstają