Wiosenne zmiany w Kodeksie pracy. Kto zyska na nowych przepisach?

Prawo pracy budzi się na wiosnę. Rok 2025 rozpoczyna się swoistą modernizacją prawa pracy, która może zakończyć się legislacyjną rewolucją. W życie weszły już nowe uprawnienia rodzicielskie, a trwają prace nad jawnością płac. Największa zmiana – nowy sposób liczenia stażu pracy – na wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. W planach także czterodniowy tydzień pracy i dłuższe urlopy.

– Wiosna będzie obfitować w prace nad nowymi przepisami w prawie pracy. 19 marca 2025 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadziła uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków oraz dzieci wymagających hospitalizacji po narodzinach. Długość uzupełniającego urlopu macierzyńskiego jest uzależniona od długości pobytu dziecka w szpitalu, a jego maksymalny wymiar to 15 tygodni. Z nowego uprawnienia może skorzystać matka lub ojciec dziecka po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego – wyjaśnia w rozmowie z „Wprost” adwokat Agnieszka Szczodra-Hajduk, partner w kancelarii Rödl & Partner.

Projekty zmiany w prawie pracy

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy w zakresie jawności wynagrodzeń.

– Po pierwszym czytaniu projekt ustawy został skierowany do sejmowej komisji, która znacząco skróciła jego brzmienie. Nowe przepisy wprowadzą obowiązek poinformowania kandydata o wynagrodzeniu na danym stanowisku – w postaci początkowej wysokości wynagrodzenia lub jego przedziale, opartym na neutralnych i obiektywnych kryteriach – tłumaczy mec. Aleksandra Fiuk, aplikant adwokacki w Rödl & Partner.

Jak zauważa prawniczka, to nie jedyne zmiany, których należy się spodziewać.

– Początek 2025 roku upłynął pod znakiem nowej definicji mobbingu oraz przepisów BHP o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Czy wiosna przyniesie dalszy rozwój prac nad tymi projektami ustaw? Zobaczymy – mówi mec. Aleksandra Fiuk.

Prawo pracy – nadchodzi rewolucja

Prawdziwe ustawowe „tsunami” mogą wywołać nowe zasady ustalania stażu pracy. Rewolucyjne zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Staż pracy zaczną budować także osoby pracujące na zleceniach, samozatrudnieni i prowadzący działalność gospodarczą. To oznacza, że zyskają prawo do urlopu oraz dodatkowych świadczeń, z których dotąd byli wykluczeni – takich jak nagrody jubileuszowe czy dodatki stażowe. Zmiany obejmą ok. 5 mln pracujących. Choć budzą sprzeciw pracodawców, rząd nie zamierza się wycofywać. Reforma ma również poprawić sytuację przyszłych emerytów.

Na tym jednak nie koniec. Rok 2025 może zakończyć się także zmianami dotyczącymi czterodniowego tygodnia pracy i wydłużeniem urlopu do 35 dni.

