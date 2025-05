Polacy o swojej sytuacji finansowej. Jest się czym martwić?

Z badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i kancelarię prawa gospodarczego GKPG wynika, że 49,1 proc. Polaków dobrze ocenia swoją sytuację finansową. Źle ocena swoją sytuację 27,3 proc. respondentów, a co piąty (20,5 proc.) uważa, że nie prezentuje się ona ani dobrze, ani źle. 3,1 proc. nie potrafi tego określić.

Odnosząc się do wyników badania eksperci zwracają uwagę m.in. na niską stopę bezrobocia w Polsce – wstępne szacunki resortu pracy wskazują, że w kwietniu było to 5,2 proc., a według metodologii Eurostatu bezrobocie w marcu wyniosło 2,7 proc.

– Tak niska stopa bezrobocia oznacza łatwiejszy dostęp do zatrudnienia i większą siłę przetargową pracowników, co przekłada się na szybki wzrost płac. W 2024 r. przeciętne wynagrodzenia rosły w tempie dwucyfrowym – na poziomie 11-13% rok do roku, wyprzedzając inflację. Również w 2025 roku płace nadal rosną realnie, choć nieco wolniej, przy jednoczesnym osłabnięciu inflacji do średnio ok. 4-5%. To sprawia, że budżety domowe wielu Polaków są coraz bardziej zasobne – komentuje Karol Strzała z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

– Dodatkowym wsparciem dla finansów gospodarstw domowych są programy socjalne i transfery rządowe. Od 2022 roku znacząco podniesiono płacę minimalną, co poprawiło sytuację najmniej zarabiających osób – wylicza ekspert.

Polacy mają zastrzeżenia ws. swojej sytuacji finansowej?

Z kolei Łukasz Goszczyński, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny z kancelarii GKPG, uważa, że to, iż blisko połowa Polaków ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą, jest umiarkowanie pozytywną wiadomością i raczej nie powinno zadowalać.

– Przy ocenie całościowej ww. wyników należy uwzględnić fakt, że blisko co piąty badany respondent twierdzi, że jego sytuacja nie jest ani dobra, ani zła. Łącząc te dwa wyniki, wychodzi na to, że spora część Polaków ma jakieś zastrzeżenia do tej kwestii. I to już zmienia rzeczywisty obraz omawianej sytuacji – podkreśla Goszczyński.

Dobrze oceniają swoją sytuację finansową przede wszystkim najmłodsi uczestnicy badania w wieku 18-24 lata, a także osoby z miesięcznymi dochodami netto powyżej 9 tys. zł, a także mieszkańcy miast liczących od 200 do 500 tys. mieszkańców. Po drugiej stronie są przede wszystkim seniorzy, osoby z miesięcznymi dochodami na poziomie 1000-3000 zł "na rękę", a także mieszkańcy wsi i małych miejscowości.

Czytaj też:

Ksiądz o sytuacji finansowej proboszczów. „Pracują w nocy na magazynach”Czytaj też:

Mentzen zgromadził imponujące oszczędności. Oświadczenie majątkowe zdradza wszystko