Dywan do wyrzucenia? Te błędy popełnia najwięcej osób

Wyrzucenie starego dywanu nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Ze względu na jego wymiary i materiał, nie można go wrzucać do standardowych pojemników na odpady komunalne. W Polsce tego typu przedmioty są klasyfikowane jako odpady wielkogabarytowe, co oznacza konieczność zastosowania specjalnych zasad ich utylizacji.

Odpady gabarytowe i zbiórki odpadów

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się nie tylko dywany i wykładziny, ale także meble, sprzęt AGD czy rowery. Ich rozmiary sprawiają, że nie mieszczą się w przydomowych kontenerach i nie powinny być tam wyrzucane. Aby legalnie i odpowiedzialnie się ich pozbyć, należy skorzystać z jednej z dostępnych opcji.

Pierwszym rozwiązaniem jest oddanie dywanu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Każda gmina w Polsce prowadzi taki punkt, gdzie bezpłatnie można oddać niepotrzebne przedmioty. Trzeba jednak samodzielnie je dostarczyć na miejsce.

Drugą opcją są gminne zbiórki odpadów wielkogabarytowych. W ramach takich akcji podstawiane są kontenery w określonych miejscach, co umożliwia wygodne pozbycie się dużych odpadów bez konieczności dojazdu do PSZOK-u.

Firmy utylizujące odpady

Trzecim sposobem jest skorzystanie z usług firm odbierających odpady gabarytowe. To dobre rozwiązanie dla osób, które nie mają możliwości transportu. Wystarczy umówić odbiór i wystawić dywan w ustalonym miejscu.

Czwartą opcją jest przekazanie dywanu komuś innemu – jeśli jest on w dobrym stanie, można spróbować go sprzedać lub oddać, np. za pośrednictwem portali ogłoszeniowych.

Warto też zapoznać się z lokalnymi przepisami, bo zasady utylizacji mogą się różnić w zależności od gminy. Dzięki temu postąpisz zgodnie z prawem i ochronisz środowisko.

