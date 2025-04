Ile Polacy chcą wydać na Wielkanoc? Sondaż pokazuje tendencję

Według najnowszego badania UCE RESEARCH i Shopfully, 15,6 proc. Polaków planuje przeznaczyć na wielkanocną żywność 200–300 zł na osobę. To najczęściej wybierany przedział wydatków. W przypadku czteroosobowej rodziny oznacza to łączne koszty rzędu 800–1200 zł. Drugim najczęściej wskazywanym zakresem było 150–200 zł (14,4 proc.), natomiast 13,7 proc. badanych nie potrafiło określić planowanej kwoty.

– Dane pokazują, że to taka nasza średnia świąteczna, choć w tym roku lekko zawyżona. Patrząc na ceny w sklepach, to ani dużo, ani mało. Jednak wszystko oczywiście zależy od tego, na ile osób są organizowane święta i jak się je obchodzi w danym domu. Jest jeszcze inna kwestia. Od wielu lat konsumenci wydają więcej pieniędzy przed Bożym Narodzeniem niż przed Wielkanocą, ponieważ bardziej celebrują zimowe święta – komentuje Robert Biegaj, współautor badania z Shopfully.

Wydatki na Wielkanoc – drożyzna nadal wpływa na decyzje

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w marcu rok do roku o 6,7 proc. – wynika z danych GUS. Eksperci przewidują, że tuż przed świętami może dojść do dwucyfrowych podwyżek, a liczba promocji w sklepach może być niższa niż przed rokiem. To wpływa na postawy konsumentów.

Choć wciąż spora grupa planuje wydać powyżej 300 zł (np. 13,1 proc. – powyżej 500 zł), to jednak zauważalna jest ostrożność w planowaniu wydatków.

– Polacy to widzą i odpowiednio reagują, głównie w taki sposób, że ograniczają wydatki. Niemniej w tym roku nie widać tego na aż tak dużą skalę jak podczas wysokiej inflacji – dodaje Biegaj.

Symboliczne Święta Wielkanocne i zmieniające się priorytety

Część respondentów deklaruje bardzo niskie wydatki – 2,3 proc. planuje wydać mniej niż 50 zł na osobę, a 3,7 proc. nie planuje żadnych zakupów związanych ze świętami (np. z powodu wyjazdu). Co ciekawe, widać też zmianę nastawienia do samego świętowania.

– Z roku na rok Polacy coraz bardziej odchodzą od wielkiego świętowania. Szczególnie widać to po Wielkanocy. Mniej też marnują żywności, co akurat jest dobrym nawykiem. Do tego czasem nawet mam wrażenie, że w niektórych przypadkach lepiej się przygotowują do celebrowania długich weekendów i grillowania niż do świąt wielkanocnych – mówi ekspert z Shopfully.

W porównaniu do zeszłego roku, tegoroczne deklaracje wydatków są dość zbliżone. Dla wielu najważniejsze pozostaje to, ile mogą wydać teraz, nie porównując z poprzednimi latami. Bo, jak podkreśla ekspert, Polacy skupiają się głównie na bieżącej zawartości portfela.

