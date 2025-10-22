Złe wieści dla kierowców. Tej zimy zapłacą więcej

Choć do kalendarzowej zimy jeszcze trochę czasu, kierowcy w niedługim czasie staną przed wyzwaniem wymiany opon na zimowe. W tym sezonie będą musieli liczyć się z wyższymi kosztami takiej wymiany.

Jak wynika z danych serwisu oponeo.pl, które przytacza RMF FM, średnia cena za wymianę jednej opony wzrosła o około 2,50 zł w porównaniu do zeszłego roku. Całkowity koszt wymiany kompletu kół (wraz z wyważeniem) wynosi od 136 do nawet 232 zł. Cena zależy od rozmiaru felg oraz materiału, z jakiego są wykonane (felgi aluminiowe są droższe w obsłudze niż stalowe).

Wymiana opon na zimowe. Najdrożej w Szczecinie, najtaniej w Radomiu

Duże znaczenie ma również lokalizacja, a konkretnie miasto, w którym decydujemy się na wymianę opon. Jak podaje rozgłośnia, najwyższe ceny odnotowano w Szczecinie, gdzie wymiana opony na feldze stalowej kosztuje średnio 41-48 zł, a na aluminiowej 49-58 zł. Po drugiej stronie jest Radom, gdzie za stalowe felgi trzeba zapłacić od 30 do 34 zł, a za aluminiowe od 32 do 39 zł.

Jak wygląda sytuacja w Warszawie? Za wymianę opony na feldzie aluminiowej kierowcy zapłacą od 43 do 49 zł, natomiast na stalowej od 41 do 48 zł.

Wymiana opon to nie tylko koszt samej usługi. Dodatkowe wydatki wiążą się m.in. z wymianą wentyli i kalibracją czujników TPMS. W pierwszym przypadku kierowcy zapłacą od 5 do 50 zł. Z kolei kalibracja czujników TPMS kosztuje od 100 do 250 zł za komplet. Posiadacze opon typu Run Flat muszą liczyć się z rachunkiem wyższym o kilkanaście złotych.

Choć w Polsce nie ma prawnego obowiązku zmiany opon na zimowe, to eksperci rekomendują taki zabieg, podkreślając, że najlepiej dokonać tego jeszcze jesienią, zanim pojawią się pierwsze przymrozki. Warto umówić się na wizytę w serwisie z wyprzedzeniem, ponieważ im bliżej zimy, tym trudniej o szybszy termin.

