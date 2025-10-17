Ceny paliw w przyszłym tygodniu. Dobre wieści dla posiadaczy diesla

– Ropa na rynkach globalnych w ostatnich dniach notowała wyraźną przecenę, a to może budzić u kierowców nadzieję na niższe ceny przy dystrybutorach w Polsce. Na to jednak potrzeba nieco czasu – te zmiany nie zajdą w okamgnieniu – piszą analitycy e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak.

W tym tygodniu ceny hurtowe paliw uległy zróżnicowanym zmianom. Benzyna Pb95 podrożała nieznacznie – z 4503 zł/m sześc. do 4518 zł/m sześc., co oznacza wzrost o 15 zł. Cena benzyny Pb98 praktycznie się nie zmieniła, spadając symbolicznie o 1 zł – z 4935 zł/m sześc. do 4934 zł/m sześc. Z kolei olej napędowy odnotował wyraźny, bo o 90 zł spadek – z 4613 zł/m sześc. do 4523 zł/m sześc., co – jak zauważają eksperci – oznacza, że zrównały się ceny diesla i benzyny 95-oktanowej. O 90 zł spadła również cena oleju opałowego – z 3301 zł/m sześc. do 3211 zł/m sześc.

– Dane te wskazują na stabilizację w segmencie benzyn oraz wyraźną przecenę olejów, co może mieć odzwierciedlenie w dalszych obniżkach cen detalicznych – podkreślają analitycy.

Ile tankujący zapłacą w przyszłym tygodniu?

W mijającym tygodniu cena popularnej „95" obniżyła się na stacjach o symboliczny 1 grosz, osiągając poziom 5,84 zł za litr. Olej napędowy potaniał o 4 grosze, do poziomu 5,95 zł za litr. Z kolei LPG zanotowało spadek o 2 grosze, osiągając cenę 2,59 zł za litr. Eksperci podkreślają, że choć zmiany są niewielkie, widoczna jest pewna tendencja spadkowa.

Ile kierowcy zapłacą w nadchodzącym tygodniu? W okresie od 20 do 26 października, analitycy e-petrol.pl prognozują niewielkie wahania cen paliw. Cena benzyny Pb98 ma oscylować w przedziale od 6,51 do 6,63 zł za litr, a Pb95 utrzyma się w granicach 5,75–5,87 zł za litr. Olej napędowy (ON) ma kosztować od 5,86 do 5,96 zł za litr, co wskazuje na możliwość spadków w porównaniu do wcześniejszych tygodni. Również autogaz (LPG) pozostanie relatywnie tani, z prognozowanym zakresem cenowym od 2,54 do 2,61 zł za litr.

Czytaj też:

Tyle teraz kosztuje naprawa auta. Co trzeci kierowca rezygnujeCzytaj też:

Prawo jazdy od 17 lat? Rewolucja w przepisach drogowych