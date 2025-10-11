Zmiany na stacjach paliw od 13 października. Tyle zapłacą kierowcy

– Początek października na światowych rynkach paliw upływa w atmosferze wyczekiwania. Po wcześniejszych wahaniach cen ropy naftowej inwestorzy obserwują sygnały spowolnienia popytu i spadku notowań surowca, gdyż premia za ryzyko na rynku zmalała po tym, jak Izrael i Hamas zgodziły się na pierwszy etap planu mającego na celu zakończenie konfliktu w Strefie Gazy. Sytuacja międzynarodowa przekłada się też na ceny w Polsce, zmiany w rafineriach były nieznaczne, a na stacjach mamy do czynienia ze stabilizacją – piszą eksperci e-petrol.pl Gabriela Kozan i Grzegorz Maziak.

Na przestrzeni ostatniego tygodnia hurtowe ceny paliw zmieniały się, ale w piątek tylko nieznacznie różniły się od tych sprzed tygodnia. Benzyna 95 potaniała symbolicznie o 0,05 proc. (–2,20 zł/1000 l) i kosztuje obecnie 4526,80 zł netto, podczas gdy cena oleju napędowego w hurcie wynosi 4631,60, po spadku o 0,19 proc. (–9 zł/1000 l). Niewielkie zmiany objęły natomiast benzynę 98, której cena wzrosła o 7 zł na 1000 litrów do poziomu 4965 zł, oraz olej opałowy, który dziś kosztuje w rafineriach 3321,80 zł, co oznacza wzrost o 11 zł/m sześc. w porównaniu z końcówką poprzedniego tygodnia.

Ile kierowcy zapłacą w przyszłym tygodniu?

Mijający tydzień upłynął spokojnie na stacjach paliw. W połowie tygodnia średnia cena litra oleju napędowego wynosiła 5,99 zł, co oznacza, że już drugi tydzień z rzędu utrzymała się poniżej bariery 6 zł. Popularna „95" potaniała o 3 grosze do poziomu 5,85 zł/l. Z kolei autogaz, po groszowej korekcie, kosztuje 2,61 zł/l.

Co kierowców czeka w nadchodzącym tygodniu? Analitycy e-petrol.pl wskazują, że umiarkowane zmiany na rynku ropy i niewielkie wahania w hurcie sprzyjają stabilizacji. Możliwe są jedynie lokalne korekty, wynikające z indywidualnej polityki cenowej sieci stacji. Eksperci prognozują, że w najbliższym tygodniu ceny benzyny bezołowiowej 95 powinny najczęściej mieścić się w przedziale 5,76-5,87 zł/l. W przypadku diesla ceny powinny kształtować się pomiędzy 5,89-6,01 zł/l. Jeśli chodzi o autogaz, to najbliższe dni powinny przynieść dalszą stabilizację z opcją minimalnej podwyżki o 1-2 grosze i najczęściej będzie można spotkać się z cenami od 2,59 do 2,66 zł/l.

