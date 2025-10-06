Kolejne złe wieści dla kierowców. Szykują się nowe podwyżki

Pod koniec września wzrosły opłaty za badania techniczne pojazdów. Opłata za badanie techniczne samochodu osobowego poszła w górę o 51 zł i wynosi obecnie 149 zł. To niestety nie koniec złych wieści dla kierowców. Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się przychylić do głosu samorządowców, które domagają się podniesienia opłat za wydawanie prawa jazdy, tablic i dowodu rejestracyjnego.

Przemysław Matysiak, ekspert Związku Powiatów Polskich wskazywał w rozmowie z Money.pl, że opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego nie zmieniała się od przeszło dwóch dekad, podczas gdy opłaty za wydanie prawa jazdy pozostają na takim samym poziomie od 12 lat. – Aktualnie za wydanie tego dokumentu płaci się 100 zł, a koszt zakupu przez urząd blankietu od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych to 80,75 zł – podkreśla przedstawiciel Związku Powiatów Polskich.

Ile zapłacą kierowcy po zmianach?

Jak podaje „Rzeczpospolita", do wykazu prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury wpisano projekt rozporządzenia dotyczącego wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników. Opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych nie były zmieniane od 2004 roku. W tym czasie – jak wskazuje resort – wzrósł wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrosła również wysokość płacy minimalnej, a przede wszystkim wzrosły koszty zakupu od ww. dokumentów i oznaczeń”.

Ministerstwo proponuje jednorazową podwyżkę o 15,41 proc. – W praktyce oznacza to, że opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego z 54,00 zł wzrośnie do 62,50 zł, pozwolenia czasowego z 13,50 zł wzrośnie do 16,00 zł, tablic zwyczajnych z 80,00 zł do 92,50 zł, tablicy motocyklowej z 40,00 zł do 46,50 zł, tablicy motorowerowej z 30,00 zł do 35,00 zł oraz znaku legalizacyjnego z 12,50 zł do 14,50 zł – wylicza Ministerstwo Infrastruktury.

Opłata za wydanie prawa jazdy wzrośnie z dotychczasowych 100 zł do 115,50 zł. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy kosztować będzie już nie 35 a 40,50 zł.

