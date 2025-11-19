3 tys. zł na wyciągnięcie ręki. Przewoźnicy dostaną zwrot za tachografy

Ile faktycznie można odzyskać za obowiązkową wymianę tachografów i kto skorzysta z rządowego programu? Już w grudniu rusza system dopłat, a przewoźnicy mają ściśle określony czas na złożenie wniosku.

Zwrot wydatków

Od 1 grudnia 2025 r. od godziny 10:00 firmy realizujące międzynarodowy transport drogowy mogą ubiegać się o zwrot części wydatków poniesionych na wymianę urządzeń rejestrujących. Dofinansowanie obejmuje montaż inteligentnych tachografów drugiej generacji (G2V2), wymaganych przez przepisy Pakietu Mobilności.

Wsparcie ma formę pomocy de minimis i wynosi do 3 tys. zł netto na jeden tachograf. Z programu mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorstwa widniejące w wykazie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Rząd przeznaczył na dopłaty 319,7 mln zł, co – przy pełnym wykorzystaniu dostępnej kwoty na każdy pojazd – pozwoli zrefinansować wymianę ok. 106,6 tys. tachografów.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Dokumenty można składać do 31 stycznia 2026 r., jednak o przyznaniu środków decyduje kolejność zgłoszeń. Oznacza to, że pula pieniędzy może wyczerpać się przed upływem terminu naboru.

Zastosowano dwustopniowy system rozdziału dopłat. W pierwszej kolejności wsparcie otrzymają firmy wnioskujące o refundację wymiany maksymalnie 10 tachografów – niezależnie od skali działalności. Dopiero później niewykorzystane środki trafią do przewoźników, którzy zgłaszają większą liczbę urządzeń. To rozwiązanie wypracowano w trakcie konsultacji, by zapewnić dostęp do programu zarówno mniejszym, jak i dużym podmiotom z branży transportowej.

Składanie wniosków

Przy składaniu wniosku przewoźnik musi wskazać m.in. numer licencji transportowej, dane pojazdów wpisanych do ewidencji Biura ds. Transportu Międzynarodowego, informacje o warsztacie, który dokonał wymiany, oświadczenie dotyczące zakupu i montażu tachografu oraz wydruk danych technicznych urządzenia G2V2. Przed rozpoczęciem naboru zalecane jest sprawdzenie poprawności danych firmy i taboru w BTM, co może ułatwić i przyspieszyć procedurę.

Warto podkreślić, że zwrot obejmuje koszt wymiany tachografu, a nie nabycie nowego pojazdu fabrycznie wyposażonego w urządzenie zgodne z aktualnymi wymogami.

Program dopłat jest bezpośrednim skutkiem unijnego obowiązku wymiany tachografów w pojazdach wykonujących transport międzynarodowy. Nowe urządzenia G2V2 automatycznie rejestrują lokalizację, czas prowadzenia pojazdu i przerw kierowcy oraz dodatkowe dane wymagane przez Pakiet Mobilności. Według szacunków producentów, w Polsce wymieniono już około 150 tys. tachografów, z czego blisko 70 proc. stanowią urządzenia zgodne z nowymi standardami. Celem programu jest częściowe złagodzenie kosztów, jakie firmy transportowe poniosły w związku z wprowadzonymi regulacjami.

Czytaj też:

Inteligentne tachografy już obowiązkowe. 30 proc. przewoźników dostanie szałuCzytaj też:

Tak źle jeszcze nie było. Polska branża transportowa upada na naszych oczach