Gdzie wyrzucić stare buty? Jeden błąd może cię sporo kosztować

Od stycznia 2025 r. w Polsce obowiązują nowe zasady dotyczące segregacji odpadów, które zmieniły sposób postępowania ze zużytym obuwiem. Zgodnie z aktualnymi przepisami stare buty nie mogą już trafiać do czarnych pojemników na odpady zmieszane. Zostały zaliczone do odpadów tekstylnych i muszą być oddawane w specjalnie wyznaczonych miejscach.

Gdzie wyrzucić stare buty?

Najbezpieczniejszym i najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Funkcjonują one w każdej gminie, a zużyte obuwie można tam przekazać bez ponoszenia dodatkowych opłat. Informacje o lokalizacji najbliższego PSZOK-u oraz godzinach jego otwarcia można znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy.

W części gmin stare buty są również odbierane w ramach zbiórek odpadów wielkogabarytowych. W takiej sytuacji należy zapakować obuwie w zamknięty worek i wystawić go zgodnie z harmonogramem odbioru. Szczegóły, takie jak terminy czy zasady przygotowania odpadów, publikują zwykle lokalne przedsiębiorstwa komunalne na swoich stronach internetowych.

Buty, które nadal nadają się do użytku, mogą otrzymać drugie życie. W wielu miejscach ustawione są pojemniki na tekstylia, obsługiwane przez organizacje charytatywne lub firmy zajmujące się recyklingiem. Do takich kontenerów można wrzucać obuwie, jednak zazwyczaj przyjmowane są wyłącznie kompletne pary w stanie nadającym się do ponownego wykorzystania.

Inną możliwością jest przekazanie butów organizacjom pomocowym. Obuwie w dobrym stanie często przyjmują fundacje, schroniska dla osób bezdomnych czy domy samotnej matki. W wielu miastach cyklicznie organizowane są również zbiórki lub wymiany używanego obuwia, podczas których nieużywane już buty mogą trafić do osób potrzebujących.

Recykling tekstyliów

Zmiany w przepisach mają na celu zwiększenie poziomu recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów tekstylnych, w tym obuwia. Odpady te, wyrzucane dotąd do pojemników na śmieci zmieszane, trafiały najczęściej na składowiska. Obecnie takie postępowanie jest niezgodne z prawem. Zgodnie z nowymi zasadami stare buty powinny być traktowane jak odpady tekstylne i przekazywane do odpowiednich punktów zbiórki.

Wyrzucanie obuwia do czarnych kontenerów na odpady zmieszane może skutkować konsekwencjami, ponieważ stanowi naruszenie obowiązujących przepisów dotyczących segregacji. Nowe regulacje mają uporządkować system gospodarowania odpadami tekstylnymi, ograniczyć ich trafianie do lasów i dzikich wysypisk oraz ułatwić ich dalsze przetwarzanie. Dlatego przed wyrzuceniem starych butów warto sprawdzić, gdzie w okolicy znajdują się PSZOK, pojemniki na tekstylia lub miejsca prowadzące zbiórkę używanego obuwia.

Czytaj też:

Rok segregacji tekstyliów za nami. Czy Polacy się stosują do nowego obowiązkuCzytaj też:

Ten błąd przy wyrzucaniu dezodorantu może kosztować cię fortunę!