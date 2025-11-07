Ten błąd przy wyrzucaniu dezodorantu może kosztować cię fortunę!

Segregacja odpadów z łazienki wciąż rodzi wątpliwości, zwłaszcza przy kosmetykach w aerozolu. Puste dezodoranty i lakiery do włosów nie zawsze trafiają do właściwego pojemnika, a pomyłka może skończyć się kosztownie. Warto znać proste zasady, które pozwolą uniknąć kary i sporów z gminą.

Opakowanie po aerozolach

Podstawowa reguła jest jasna: całkowicie opróżnione puszki po dezodorantach i lakierach wrzucamy do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. To w większości aluminiowe lub stalowe opakowania pod ciśnieniem, które nadają się do recyklingu — pod warunkiem, że w środku nie ma już zawartości. Jeśli opakowanie nie jest puste, nie może trafić do żółtego kosza. Dotyczy to także dezodorantów w kulce czy sztyfcie: gdy zostaje produkt, takie opakowanie należy wyrzucić do odpadów zmieszanych.

Szczególnej ostrożności wymagają aerozole i pojemniki pod ciśnieniem. Produkty w sprayu — np. lakiery do włosów, farby czy środki czyszczące — jeśli nie zostały zużyte do końca, traktowane są jako odpady niebezpieczne. Wtedy nie wyrzucamy ich do domowych pojemników, tylko zanosimy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie zostaną zutylizowane w bezpieczny sposób. Dobrą praktyką jest też rozdzielenie elementów: plastikową zakrętkę i dyszę zdejmujemy z metalowego pojemnika — ułatwia to późniejsze przetwarzanie surowców.

Zasady segregacji

Zasady segregacji mają nie tylko wymiar ekologiczny, ale i finansowy. Za błędne wyrzucenie opakowań po kosmetykach grożą mandaty od 100 do 500 zł. Jeśli do żółtego pojemnika trafią nieopróżnione aerozole, gmina może podnieść opłatę za wywóz śmieci nawet czterokrotnie. Jeszcze surowsze konsekwencje dotyczą odpadów niebezpiecznych — kara może sięgnąć 5 tys. zł. W budynkach wielorodzinnych obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa, więc koszt sankcji może zostać rozłożony na wszystkich mieszkańców. Najwyższe stawki dotyczą firm łamiących zasady segregacji: w tym przypadku mówimy o kwotach od 5 do nawet 100 tys. zł.

Aby uniknąć problemów, wystarczy trzymać się trzech kroków. Po pierwsze: opróżnij pojemnik do końca — tylko wtedy aerozol może trafić do żółtego kosza. Po drugie: oddziel plastikowe elementy (nakrętka, dysza) od metalowej puszki — to usprawnia recykling. Po trzecie: w razie jakichkolwiek wątpliwości zanieś odpad do najbliższego PSZOK-u — unikniesz mandatu i niepotrzebnego ryzyka. Świadome postępowanie z opakowaniami po dezodorantach i lakierach realnie ogranicza ilość odpadów na składowiskach i chroni środowisko, a jednocześnie zabezpiecza domowy budżet przed dotkliwymi karami.

