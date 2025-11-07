Ta grupa zyska prawo do wcześniejszej emerytury? Jest apel

Jak informuje serwis tygodnik-rolniczy.pl, Małopolska Izba Rolnicza zwróciła się z wnioskiem do Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) o przywrócenie możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę przez rolników – 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, pod warunkiem udokumentowania co najmniej 30 lat opłacania składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Wcześniejsza emerytura dla rolników znów będzie możliwa?

Przypomnijmy, że o wcześniejszą emeryturę rolnicy mogli ubiegać się do końca 2017 roku. Obowiązująca ustawa o emeryturach stażowych (świadczenia, które można uzyskać po osiągnięciu określonego stażu pracy i okresów składkowych, niezależnie od wieku emerytalnego) nie przewiduje odrębnych regulacji dla ubezpieczonych w KRUS. Rolnik uzyskuje prawo do świadczenia dopiero po osiągnięciu wieku 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Staż opłacania składek nie wpływa na możliwość skrócenia lat pracy.

Małopolska Izba Rolnicza oczekuje doprecyzowania przepisów i włączenia ich do systemu wcześniejszych świadczeń. Organizacja zwraca uwagę, że obecne zasady nie uwzględniają specyfiki pracy w gospodarstwach rolnych. Rolnicy podkreślają, że prace polowe obejmują wieloletnie obciążenie fizyczne. W związku z tym chcą być objęci rozwiązaniami podobnymi do tych, które dotyczą pracowników ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS.).

Emerytury rolników i pracowników zostaną zrównane?

Z kolei Lubelska Izba Rolnicza apeluje, by wrócić do zasady zgodnie z którą najniższa emerytura z KRUS była równa minimalnej emeryturze, którą otrzymują świadczeniobiorcy ZUS. Emerytura podstawowa z KRUS wynosi 1691,02 zł, natomiast z ZUS – 1878,91 zł brutto. To oznacza ponad 100 zł różnicy. Organizacja wskazuje, że rolnicy są dyskryminowani względem innych świadczeniobiorców.

– Będę rozmawiał z ministrem finansów, z koleżankami i kolegami z rządu – powiedział w Radiu Zet minister rolnictwa Stefan Krajewski, pytany o możliwość zrównania najniższej emerytury z KRUS z najniższą emeryturą z ZUS. – Od lat toczy się dyskusja ws. KRUS-u (...) Co do zmian jest zgoda – 100 zł nie jest dziś aż taką kwotą, która mogłaby wywrócić cały budżet – dodał.

Rolnicza emerytura podstawowa przez lata była równa najniższej emeryturze pracowniczej. Zmiany w tym zakresie nastąpiły w marcu 2017 roku, kiedy to doszło do zróżnicowania wysokości tych świadczeń.

