Bezrobocie w Polsce. Takiej sytuacji nie było od pięciu miesięcy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło szacunkowe dane dotyczące stopy bezrobocia w październiku wyniosła 5,6 proc., czyli tyle samo co miesiąc wcześniej i o 0,7 pkt proc. więcej niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia w Polsce już nie rośnie

Jeśli szacunki resortu pracy potwierdzą się, będzie to oznaczać, że październik jest pierwszym od maja miesiącem, w którym stopa bezrobocia w Polsce nie rośnie.

Wzrosła natomiast liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Z danych przekazanych przez ministerstwo wynika, że pod koniec października było ich 868,3 tys., o 2,2 tys. więcej niż w końcówce września i o 102,8 tys. więcej niż w końcu października 2024 roku. – Nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu do września 2025 roku wskazuje, że zgodnie z przewidywaniami tendencja wzrostowa wyhamowuje – podkreśla w wydanym komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Z uwagi na konieczność dostosowania się urzędów pracy do nowych zasad udzielania wsparcia klientom wciąż nieco mniej bezrobotnych niż przed rokiem rozpoczęło udział w szkoleniach, stażach, robotach publicznych, czy innych aktywnych formach wsparcia. Od września widać jednak wzrost liczby aktywizowanych w porównaniu do poprzednich miesięcy – dodaje.

Resort pracy podał również, że najniższą stopę bezrobocia odnotowano w woj. wielkopolskim (3,5 proc.), najwyższą zaś na Podkarpaciu (9 proc.).

Polska w czołówce UE

To kolejne w ostatnim czasie dane pokazujące, że wzrost stopy bezrobocia w Polsce hamuje. Pod koniec października Eurostat podał, że wyniosła ona we wrześniu 3,2 proc., tyle samo co w sierpniu. To prawie dwukrotnie mniej niż wynosiła średnia dla całej Unii Europejskiej (6 proc.). Średnia dla strefy euro to natomiast 6,3 proc.

Polska utrzymuje się na unijnym podium pod względem najniższego bezrobocia. Liderem są ex aequo Czechy i Malta, gdzie stopa bezrobocia wyniosła we wrześniu 3 proc. Drugie miejsce zajmuje Słowenia (3,1 proc.). Najwyższe bezrobocie występuje w Hiszpanii (10,5 proc.).

