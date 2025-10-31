Bezrobocie w Polsce przestało rosnąć. Są najnowsze dane

Z danych przekazanych przez Eurostat wynika, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła we wrześniu 3,2 proc., czyli tyle samo co miesiąc wcześniej. To prawie dwukrotnie mniej niż wynosiła średnia dla całej Unii Europejskiej (6 proc.). Średnia dla strefy euro to natomiast 6,3 proc.

Bezrobocie w Polsce według Eurostatu. Tu wzrostu nie ma

Polska utrzymuje się na unijnym podium pod względem najniższego bezrobocia (wypadliśmy z niego – jak się okazało tylko na chwilę – przed dwoma miesiącami). Liderem są ex aequo Czechy i Malta, gdzie stopa bezrobocia wyniosła we wrześniu 3 proc. Drugie miejsce zajmuje Słowenia (3,1 proc.).

Najwyższe bezrobocie tradycyjnie występuje w Hiszpanii, gdzie odnotowano 10,5 proc. To jedyny kraj z dwucyfrową stopą bezrobocia. Stosunkowo wysoki wskaźnik odnotowano również w Finlandii i Szwecji (odpowiednio 9,8 i 8,7 proc.).

Według metodologii unijnego urzędu statystycznego, liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 569 tys., wobec 562 tys. w sierpniu.

Nieco inaczej prezentują się dane dotyczące bezrobocia w Polsce przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przed tygodniem urząd przekazał, że stopa bezrobocia we wrześniu w Polsce wyniosła 5,6 proc., co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. w stosunku do sierpnia i o 0,6 pkt więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. GUS potwierdził tym samym wstępne szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W efekcie wrzesień był czwartym miesiącem z rzędu w którym bezrobocie nad Wisłą rosło.

Według GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła we wrześniu 866,1 tys. wobec 856,3 tys. miesiąc wcześniej. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 121,4 tys., podczas gdy w sierpniu było to 96,8 tys. osób.

