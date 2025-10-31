STAGEV to niezawodność i realna korzyść dla użytkownika

– STAGEV to przede wszystkim niezawodność i realna korzyść dla użytkownika. To gwarancja, że za produktem stoi firma z blisko 40-letnim doświadczeniem, europejskim zapleczem produkcyjnym oraz silnym potencjałem technologicznym i organizacyjnym. Widzimy, jak dynamicznie rozwija się rynek elektromobilności i wiemy, że w najbliższych latach to użytkownicy końcowi będą w największym stopniu kształtować decyzje zakupowe. Dlatego tworząc STAGEV patrzyliśmy właśnie przez ich pryzmat — ich wygody, oczekiwań i codzienności — podkreśla Paweł Baraniuk, wiceprezes zarządu AC S.A. ds. handlu i rozwoju.

Pomysł na STAGEV nie był przypadkiem. To efekt połączenia dwóch światów:

motoryzacyjnej pasji, która od dziesięcioleci definiuje DNA AC S.A.,

zaawansowanej wiedzy inżynieryjnej, budowanej w naszym Centrum Badawczo-Rozwojowym, w którym powstają rozwiązania wyznaczające kierunek dla całej branży.

Od początku wiedzieliśmy, że chcemy stworzyć ładowarkę, która będzie czymś więcej niż kolejnym urządzeniem na rynku. Miała być partnerem w codziennym użytkowaniu pojazdu elektrycznego — intuicyjna, bezpieczna, trwała i inteligentna. Zaprojektowaliśmy STAGEV tak, aby doskonale odnajdywała się w każdym scenariuszu: w domu jednorodzinnym, w przestrzeni biurowej oraz w zaawansowanych systemach obsługujących floty pojazdów elektrycznych.

To urządzenie, które upraszcza skomplikowane procesy, ułatwia codzienne życie i daje poczucie pełnej kontroli — niezależnie od tego, czy ładujemy samochód w prywatnym garażu, czy zarządzamy dziesiątkami pojazdów w firmie.

Naszym celem było stworzenie produktu, który sprosta wysokim oczekiwaniom zarówno dzisiejszych, jak i przyszłych użytkowników. I osiągnęliśmy to — łącząc technologię przyszłości z doświadczeniem i jakością, które budujemy od dekad.

Zobacz, jak powstaje STAGEV — technologia, która nie tylko odpowiada na potrzeby rynku elektromobilności, ale potrafi je przewidywać i wyprzedzać. To więcej niż ładowarka. To krok w przyszłość, która dzieje się właśnie teraz.