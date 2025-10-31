Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Kongres został zorganizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Jak zaznaczył prezes RIG w Katowicach, wiceprezes European Entrepreneurs CEA-PME Tomasz Zjawiony:

– Ponad 74 proc. polskiego PKB budują polscy przedsiębiorcy i polskie przedsiębiorstwa. To dzięki płaconym przez nas podatkom politycy są w stanie realizować swoje lepsze lub gorsze projekty społeczne. To ostatni możliwy moment – here and now – żeby zmienić nasze podejście i naszą politykę tak, aby polscy przedsiębiorcy mogli konkurować cenowo z podmiotami gospodarczymi spoza UE.

Dostrzeżcie w końcu i uwierzcie wreszcie w polskich przedsiębiorców – apelował.

Kongres zjednoczył wielu partnerów wydarzenia, których przedstawiciele zabrali głos podczas inauguracji. prezydent Katowic Marcin Krupa podkreślił rolę MŚP:

– Przedsiębiorcy dzięki swoim inwestycjom rozwijają nasze miasta, regiony i kraj. W Katowicach dawno to zrozumieliśmy. Dzięki dobrej współpracy przemieniliśmy się z miasta przemysłu w miasto usług i nowych technologii.

Natomiast wiceprzewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Maciej Biskupski zauważył, że kongres jest miejscem ważnych dyskusji:

– Chcemy stworzyć najlepsze warunki do tego, by województwo śląskie, GZM i miasto Katowice były dobrym miejscem do życia, pracy i spędzania czasu wolnego. Jestem głęboko przekonany, że przez te dwa dni wypracujemy tu odpowiedzi na ważne pytania.

– Jaka będzie przyszłość? Będzie wymagająca, ale także hojna dla dostosowujących się do niej przedsiębiorców i regionów – dodał wicemarszałek województwa śląskiego, Leszek Pietraszek.

Podczas inauguracyjnego panelu „Przyszłość zaczyna się dziś – jak zmienia się świat” dyskutowali: Beata Drzazga – założycielka BetaMed S.A., Joanna Makowiecka-Gatza – prezes Pracodawcy RP i Rafał Sonik – prezes Gemini Holding.

Beata Drzazga zauważyła:

Za granicą zauważyliśmy, że o przedsiębiorców aktywnie się zabiega, tymczasem w Polsce często rzuca się nam kłody pod nogi.

– Zmienność prawa w Polsce oraz w ostatnich latach inflacja i problemy z łańcuchem dostaw sprawiły, że jako MŚP zbyt mało inwestujemy w nowe technologie – powiedziała Joanna Makowiecka-Gatza, prezes zarządu Pracodawcy RP.

Rozwój gospodarczy w województwie śląskim doceniony został przez Rafała Sonika, prezesa zarządu Gemini Holding, który powiedział:

– Ja patrzę na Śląsk przede wszystkim z podziwem. To, czego dokonano na Śląsku, jest cudem gospodarczym, który wziął się z pracy. To na Śląsku zainwestowałem najwięcej, a nie w Warszawie czy Krakowie.

Strategiczne porozumienie dla Śląska

Podczas inauguracji podpisano list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie promocji gospodarczej w kraju i za granicą. Sygnatariuszami byli: wicemarszałek województwa śląskiego Leszek Pietraszek, prezydent Katowic Marcin Krupa, wiceprzewodniczący zarządu GZM Maciej Biskupski, prezes zarządu KSSE prof. dr hab. Rafał Żelazny oraz prezes RIG Tomasz Zjawiony.

Celem porozumienia jest zacieśnienie współpracy na rzecz pozyskiwania inwestorów, wspólnej organizacji wydarzeń gospodarczych i wymiany informacji istotnych dla rozwoju przedsiębiorczości.

– W ciągu ostatnich lat sektor MŚP stał się bardzo istotnym graczem w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Firmy dostały informację, że strefa jest dla nich, nie tylko dla dużych firm– zaznaczył prof. dr hab. Rafał Żelazny.

Efektem ma być wzmocnienie pozycji Katowic i regionu śląskiego na mapie gospodarczej Europy, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i tworzenie nowych miejsc pracy.

Giganci i MŚP pod jednym dachem – sojusz z Pracodawcami RP

Porozumienie sygnowane przez Joannę Makowiecką Gatzę, prezes zarządu Pracodawców RP, oraz Tomasza Zjawionego – prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, wiceprezesa European Entrepreneurs CEA-PME, obejmuje współpracę w organizacji szkoleń, konferencji i wydarzeń gospodarczych. Efektem współpracy będą również działania promujące rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie.

Partnerzy zamierzają propagować polubowne formy rozwiązywania sporów, w tym sądownictwo arbitrażowe, które ma pomóc firmom szybciej i taniej rozstrzygać spory gospodarcze.

– Pracodawcy RP to głos ogólnopolskiej organizacji, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach to głos prowadzących biznes nie tylko z sektora MŚP. Razem tworzymy układ, w którym siła giganta spotyka się z energią start-upu – zapowiedziała Prezes Joanna Makowiecka-Gat.

– Dołączenie Pracodawców RP to jak podłączenie turbodoładowania – nagle otwiera się możliwość realnej, a nie tylko deklaratywnej współpracy między sektorami – dodał prezes RIG Tomasz Zjawiony.

Polsko-Saudyjskie Forum Biznesowe

Podczas tegorocznej edycji kongresu ważnym zagadnieniem jest współpraca międzynarodowa. Ścieżka tematyczna „International Talks” zainicjowana została poprzez Polsko-Saudyjskie Forum Biznesowe, którego uczestnicy dyskutowali o nowych kierunkach współpracy pomiędzy krajami. Jak podkreślono, Polskę i Arabię Saudyjską łączy wiele podobieństw, jak chociażby liczba mieszkańców i stosunek wymiany rodzimych walut bliski proporcji 1:1, a polscy przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na współpracę z podmiotami saudyjskimi.

– Rynek saudyjski jest dla nas wyjątkowo istotny. Dzięki podpisanemu niedawno porozumieniu o współpracy, dajemy szanse na dalszy rozwój gospodarczy naszym firmom – podkreślił prezes RIG Tomasz Zjawiony.

– Jestem przekonany, że efektem współpracy polsko-saudyjskiej będzie sytuacja win-win – korzystna dla obu stron– dodał prezydent Katowic Marcin Krupa.

– Marzyłam o takim momencie jak dziś, gdy nasi saudyjscy przyjaciele przyjeżdżają na Śląsk – w miejsce, gdzie wykuwa się rozwój gospodarczy Polski – zaznaczyła posłanka Ewa Kołodziej.

– Mamy podobną liczbę mieszkańców, nasze waluty wymieniane są w proporcji niemal 1:1 i przymierzamy się do przystąpienia do grupy G20 – zwrócił uwagę Piotr Jabłoński, dyrektor zarządzający w Pionie Relacji Międzynarodowych BGK Bank Gospodarstwa Krajowego.

– Arabia Saudyjska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla wielu polskich przedsiębiorstw. Ważne, aby tę świadomość wśród polskich przedsiębiorców zwiększać – dodał Marek Buczak z PFR.

Nowe porozumienia międzynarodowe: Hiszpania, Kanada i Węgry

Podczas forum ogłoszono także podpisanie kolejnych porozumień międzynarodowych, które mają otworzyć śląskim przedsiębiorcom nowe rynki.

W ramach współpracy z Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą dokument podpisali Tomasz Zjawiony, prezes RIG w Katowicach, oraz Andrzej Szumowski, wiceprezes Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, i Bartosz Wach, członek Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Porozumienie zakłada wspólną organizację targów, misji gospodarczych, konferencji branżowych i promocję polskich oraz hiszpańskich produktów i usług.

Kolejne porozumienie zostało zawarte z Polish Canadian Business Association, reprezentowaną przez Michaela Kwadransa, dyrektora stowarzyszenia, oraz Adama Grabowskiego, członka jego zarządu. Współpraca ma na celu rozwój relacji handlowych i inwestycyjnych pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Kanady, szczególnie w obszarach innowacji i technologii.

Trzecim dokumentem był list intencyjny z Izbą Handlowo-Przemysłową w Budapeszcie, podpisany przez Tomasza Zjawionego, Petera Keszthelyiego, wiceprezesa BCCI, oraz dr. Kupcsoka Lajosa, członka Rady Izby. Strony zobowiązały się do rozwoju relacji polsko-węgierskich, ułatwiania wymiany gospodarczej i wspierania przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej.

Dalszy ciąg międzynarodowych rozmów

Uczestnicy drugiego dnia kongresu kontynuowali dyskusje w ramach ścieżki „International Talks”. Podczas panelu pn. „How to Build Global Services Around Relations” prelegenci podzielili się swoimi doświadczeniami oraz dobrymi radami związanymi z budowaniem zaufania w międzynarodowych relacjach biznesowych. Podkreślili również rolę partnerów w procesie podejmowania działań inwestycyjnych za granicą, takich jak lokalne uczelnie wyższe.

Na istotne wsparcie izb gospodarczych w tych działaniach uwagę zwróciła manager ds. inwestycji zagranicznych Invest Region Leipzig GmbH Urszula Wöltjen:

Ważną rolę w budowaniu relacji międzynarodowych pełnią takie instytucje jak RIG czy Invest Region Leipzig. Dostęp do sieci podmiotów na danym rynku oraz pomoc w przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego są nieocenione.

O wsparciu polskich przedsiębiorstw w działaniach biznesowych za granicą opowiedział podczas wystąpienia przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRIT), radca Grzegorz Sinacki:

– Aktualnie funkcjonuje ponad tysiąc barier w dostępie polskich przedsiębiorców do rynków 90 krajów, które na bieżąco są monitorowane przez ministerstwo.

Podkreślił także, że MRiT podejmuje inicjatywy na rzecz polskich przedsiębiorców zarówno w relacjach bilateralnych, jak również na forum Unii Europejskiej (UE) w Brukseli i Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Genewie. Zasugerował, że pomocnym dla polskich firm narzędziem do ekspansji na rynki zagraniczne jest portal „Access2Markets”.

W ramach ścieżki „International Talks” odbyły się również dziś panele dotyczące m.in. podejmowania działań biznesowych w Ukrainie czy skalowania i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Dyskusje o demografii i rynku pracy

O zmianach demograficznych i starzeniu się społeczeństw oraz wpływie tych zjawisk na dostępność siły roboczej dyskutowali uczestnicy panelu „Demograficzne trendy a przyszłość rynku pracy”. W rozmowach tych udział wzięli także dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy w województwie śląskim.

Na temat relacji trendów demograficznych w stosunku do rozwoju technologii mówił prezes zarządu Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. Piotr Grzybowski:

– Uważam, że dobry manager poradzi sobie ze zmianami demograficznymi, szczególnie w dobie sztucznej inteligencji. Technologia poradzi sobie bez problemu. Są jednak branże, dla których demografia jest wyznacznikiem, bo pielęgniarki sztuczna inteligencja nie zastąpi. Lekarza tak, ale pielęgniarką nie będzie.

Po zakończeniu panelu odbyła się także uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody „Lider Śląskiego Rynku Pracy”. To wyróżnienie przyznawane pracodawcom, którzy szczególnie rzetelnie współpracują z urzędami pracy w zakresie zatrudnienia i utrzymania stanowisk pracy ze środków publicznych.

Zielone miasta i czysta energia

Ważnymi zagadnieniami poruszanym podczas kongresu były kwestie związane z energią odnawialną i koncepcją zielonego miasta, o których dyskutowano podczas paneli: „Green city, clean business – ekologiczne wyzwania i szanse”, „Ku transformacji energetycznej – finansowanie zielonych inwestycji w MŚP” oraz „Energia dla rozwoju: Jak polityka energetyczna UE i zrównoważone zarządzanie energią kształtują strategie małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów”.

– Katowice są w komfortowej sytuacji – 43 proc. powierzchni miasta to lasy, w dużej części starodrzewy. Całe Nadleśnictwo Katowice zostało włączone do tzw. lasów o funkcji społecznej. To oznacza, że zrezygnowaliśmy z rębni całkowitej, by chronić nasze lasy – traktujemy je jako zielone płuca nie tylko miasta, ale i całej aglomeracji – podkreślił wiceprezydent Katowic, Jarosław Makowski.

Natomiast o wspieraniu proekologicznych działań firm sektora MŚP przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną opowiedziała wiceprezes KSSE S.A. Ewa Lipka:

KSSE, najlepsza strefa ekonomiczna w Europie, wspiera mikro i małych przedsiębiorców. Tylko w ubiegłym roku 70 proc. decyzji, które wydała strefa, dotyczyło firm sektora MŚP. To często są rodzinne firmy, które zdecydowały się zastosować innowacje. Dla nich wprowadzamy specjalne zwolnienia podatkowe i udzielamy wsparcia, chociażby poprzez bezpłatne szkolenia.

Bieżące inicjatywy na poziomie metropolii przybliżyła Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska GZM Blanka Jędrzejewska:

– W tym roku przeprowadziliśmy duże badanie jakości powietrza – w 700 punktach pomiarowych w 14 miastach Metropolii zmierzyliśmy poziom dwutlenku azotu (NO₂), którego głównym źródłem jest transport, szczególnie nieefektywne spalanie w silnikach diesla. Wyniki pokazały, że wciąż mamy wiele do zrobienia, ale teraz wiemy dokładnie, gdzie i jakie działania są potrzebne.

Jednym z ważnych punktów programu było uroczyste wręczenie wyróżnień i nagród tegorocznej edycji „Lider Śląskiego Rynku Pracy”, przyznawanych przez Powiatowe Urzędy Pracy województwa śląskiego. Uhonorowano pracodawców, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój śląskiego rynku pracy i aktywnie współpracują z urzędami w zakresie zatrudniania oraz utrzymania miejsc pracy ze środków publicznych.

Laureaci nagrody „Lider Śląskiego Rynku Pracy”

Do tegorocznej nagrody śląskie Powiatowe Urzędy Pracy zgłosiły 24 nominacje w dwóch kategoriach. Po merytorycznej debacie członkowie Kapituły wyłonili zwycięzców oraz przyznali wyróżnienia i nagrody specjalne.

Nagroda Główna 2025: OPTYK KAROLINA S.C. Karolina Kryut, Rafał Kryut

I wyróżnienie: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

II wyróżnienie: Wytwórnia Makaronu „GOLDMAK”

III wyróżnienie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OMEGA” Łukasz Sosnowski, Bogusław Stempień Sp. j.

Nagroda Specjalna 2025 dla Podmiotu Ekonomii Społecznej: Zakład Aktywizacji Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja”

I wyróżnienie: Fundacja Chlebowa Chata

II wyróżnienie : Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Koło w Jaworznie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi Koło w Jaworznie III wyróżnienie: Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu

Podczas wydarzenia wręczono także listy gratulacyjne pozostałym nominowanym firmom oraz przekazano listy intencyjne dotyczące umowy partnerskiej Powiatowych Urzędów Pracy ze Śląskim Funduszem Rozwoju, której celem jest dalsze wspieranie przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej w regionie.

Polubowne rozwiązywanie sporów

Podczas kongresu podpisano również porozumienie o współpracy, którego celem jest popularyzacja mediacji oraz arbitrażu jako skutecznych, szybszych i mniej kosztownych metod rozwiązywania sporów w środowisku gospodarczym. Metodom tym dedykowane zostały dwa panele dyskusyjne.

– Ludzie nie chcą przejść do mediacji, bo uważają to za przyznanie się do braku racji. Ale czy my chcemy mieć rację, czy odzyskać pieniądze? – podkreśliła dr Anna Bicz-Kordonets, dyrektorka Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

– Największym problemem mediacji jest to, że przedsiębiorcy – czyli ci, którzy mają z niej korzystać – o niej po prostu nie wiedzą. Spór sądowy nie jest zły, ale trwa długo i jest kosztowny. Mediacja powinna być obowiązkowa, przynajmniej na określonym etapie postępowania – Mariusz Filipek, ekspert prawa gospodarczego.

Międzynarodowy dialog gospodarczy: Inwestowanie w Ukrainie

Jednym z kluczowych paneli tegorocznego Kongresu był „International Talks: Doing Business with Ukraine”, poświęcony możliwościom inwestycyjnym i gospodarczym współpracy z Ukrainą. W dyskusji wziął udział m.in. Wiaczesław Wojnarowskyj – konsul generalny Ukrainy w Krakowie, który podkreślił, że mimo trwającej wojny ukraińska gospodarka pozostaje aktywna i otwarta na współpracę z zagranicznymi inwestorami:

Ukraina doskonale rozumie, że jednym z filarów naszej wytrwałości w tej barbarzyńskiej wojnie jest gospodarka. Bez silnej, działającej gospodarki nie da się ani przetrwać, ani skutecznie stawić czoła agresorowi. Dlatego już dziś przygotowujemy się do odbudowy kraju.

Konsul wskazał również, że szczególne perspektywy rozwoju widoczne są w sektorach budowlanym, energetycznym i infrastrukturalnym, a cyfrowa platforma „Nazovni”, stworzona przez ukraińskie MSZ, stanowi ważne narzędzie wspierające ekspansję firm na rynki międzynarodowe.

O możliwościach finansowania i narzędziach wsparcia dla polskich przedsiębiorców mówił Tomasz Orlik, członek zarządu PFR TFI, zachęcając do korzystania z platformy Team Poland Ukraine, a także dr Marek Szczepański z Banku Ochrony Środowiska S.A., który przedstawił instrumenty umożliwiające rozwój projektów zwiększających potencjał współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą.

Gala Społeczności i 35-lecia RIG w Katowicach

35 lat swojej działalności świętowała dziś Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach w siedzibie NOSPR. Podczas wydarzenia wręczone zostały także Nagrody Gospodarcze Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Jubileusz działalności RIG

Członkowie i przyjaciele RIG spotkali się na Gali Społeczności Izby, podczas której świętowano 35-lecie działalność. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach to organizacja samorządu gospodarczego, która dynamicznie się rozwija – obecnie zrzesza już blisko 700 firm. Została powołana 13 lutego 1990 roku przez 103 założycieli, a jej rejestracja nastąpiła 21 marca 1990 roku. Pierwszym prezesem RIG był Tadeusz Donocik, który pełnił tę funkcję w latach 1990-2018 r., a obecnie jest honorowym prezesem Izby. Warto podkreślić, że RIG jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – działającej do 1950 roku.

Laureaci Nagród Gospodarczych Europejskiego Kongresu MŚP

Podczas gali wręczone zostały Nagrody Gospodarcze Europejskiego Kongresu MŚP. Wśród laureatów znaleźli się:

Magazyn FORBES POLSKA, reprezentowany przez redaktor naczelną Katarzynę Dębek;

GRUPA RECYKL S.A., reprezentowana przez prezesa zarządu Macieja Jasiewicza;

STRABAG sp z o.o., którą reprezentował członek zarządu Dariusz Kolasa;

Dariusz Miłek, twórca i prezes zarządu CCC S.A.;

Robert Podleś, założyciel i prezes grupy kapitałowejCOBI;

NVIDIA CORPORATION, reprezentowana przez dyrektora zarządzającego dla regionu Centralnej i Wschodniej Europy Romana Sioda .

SZEJA RALLY TEAM, nagrodę odebrał Jarosław Szeja;

– To ogromny zaszczyt móc odebrać tę nagrodę. Nasza firma jest blisko związana ze Śląskiem, bo zatrudniamy jako podwykonawców wielu małych i średnich przedsiębiorców z województwa. Niedawno zakończyliśmy budowę wielkiej walcowni w Siemianowicach, a aktualnie na terenie byłej kopalni Wieczorek w Katowicach tworzymy HUB Gamingowo-Technologiczny – powiedział Dariusz Kolasa podczas uroczystości wręczenia nagród.

– Ja też jestem z miasta górniczego, bo pochodzę z Lublina. Moja historia jest podobna do historii RIG, bo zaczynałem na bazarze również w lutym 1990 roku, a do dziś działalność mojego przedsiębiorstwa bardzo się rozwinęła – wskazał Dariusz Miłek.

– Sport jest platformą, która połączyła nas w wielu przestrzeniach. To kawał dobrej współpracy z KSSE i RIG, dzięki której zbudowaliśmy coś wyjątkowego, co łączy przedsiębiorców – wspomniał Jarosław Szeja.

Rolę Polski w działaniach międzynarodowej swojej firmy IT podkreślił Roman Sioda:

– W Polsce mieści się nasz hub na 24 krajów w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspólnie z Kulczyk Investment otworzyliśmy także pierwszą fabrykę AI w Polsce.

– Przyglądając się rynkom zagranicznym widać, że polskie firmy wychodzą za granicę i nie boją się pokazać swojej wartości, odnosząc sukcesy – wspomniał Maciej Jasiewicz.

Ważny apel dotyczącej polskiej i europejskiej gospodarki zawarł w swoim wystąpieniu Robert Podleś:

– Jestem zaszczycony. To nagroda dla wszystkich moich pracowników. Jesteśmy dużą firmą, w której cały proces od projektowania do produkcji przebiega w Polsce. Mam jednak duże wątpliwości, czy za dwadzieścia lat nadal tak będzie wśród polskich i europejskich producentów. Powinniśmy robić wszystko jako przedsiębiorcy, aby wywierać presję na polityków w celu możliwości zachowania produkcji na naszym kontynencie.

– Zazwyczaj to my jako magazyn przyznajemy nagrody przedsiębiorcom. Tym bardziej ta nagroda jest cenna dla naszej redakcji, która na co dzień śledzi wasze losy i cieszy się waszymi sukcesami. Warto zatrzymać się i spojrzeć na to, co polscy przedsiębiorcy zrobili przez ostatnie 35 lat. To, że Polska jest wśród dwudziestu największych gospodarek świata, to zasługa polskich firm sektora MŚP – duże uznanie wobec polskich przedsiębiorców sektora MŚP wyraziła Katarzyna Dębek.

Wyjątkowe miejsce i oprawa artystyczna

Gala RIG odbyła się we wnętrzu sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, która wypełniona została dźwiękami muzyki soul, funk i jazz autorstwa Electro Deluxe – francuskiego zespół, który od ponad dwudziestu lat wyróżnia się unikalnym i oryginalnym brzmieniem.