Tusk „wykrakał"? Są najnowsze dane dotyczące cen

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w piątek wstępne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w październiku. Wyniosła ona 2,8 proc. rok do roku. – W październiku 2025 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku były wyższe r/r o 2,8% (wskaźnik cen 102,8), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1) – czytamy w komunikacie GUS.

Inflacja w październiku. Jest lepiej niż oczekiwano

Wstępne dane dotyczące październikowej inflacji są lepsze niż prognozowali ekonomiści. Konsensus rynkowy wynosił bowiem 2,9 proc. Odczyt na tym poziomie odnotowano we wrześniu i w sierpniu. Jeśli szacunkowe dane się potwierdzą, październik będzie czwartym miesiącem z rzędu, w którym wskaźnik cen towarów i usług znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 p. proc.).

Odczytu na poziomie 3 proc. spodziewał się premier Donald Tusk, o czym mówił podczas wczorajszego wywiadu dla TVP Info. – Wszyscy zgadzamy się, że będzie utrzymany na poziomie ok. 3 proc., może „tyci" poniżej, czyli my naprawdę zdusiliśmy inflację – powiedział premier.

– Jestem bardzo dumny z tego, że udało nam się zdusić inflację, właściwie do poziomu celu inflacyjnego, utrzymać bezrobocie na jednym z najniższych poziomów w całej Unii Europejskiej, wybić Polskę na najwyższy wzrost, jeśli chodzi o najpoważniejsze gospodarki Unii Europejskiej. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się krajów wśród krajów najbogatszych na świecie. Staliśmy się 20 gospodarką (na świecie – red.) – dodał.

Z danych przekazanych przez GUS dowiadujemy się m.in., że w październiku ceny żywności i napojów bezalkoholowych poszły o 3,4 proc. w górę w relacji do października ubiegłego roku. Z kolei ceny nośników energii wzrosły o 2,6 proc. Obniżyły się natomiast ceny paliw (spadek o 1,8 proc.

Ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w październiku GUS poda w połowie listopada.

