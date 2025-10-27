Polacy zbyt szybko się ucieszyli. Nowe dane ze sklepów rozczarowują

PanParagon przeprowadził dla serwisu Business Insider Polska analizę 14 podstawowych produktów, które znajdują się na zakupowych listach większości Polaków.

Z analizy wynika, że płacimy za nie średnio 96 zł i 93 gr, co oznacza, że w ciągu tygodnia ceny podstawowych artykułów poszły w górę o 1 zł i 4 gr (1,1 proc.). Dane te mogą zaskakiwać, jeśli wziąć pod uwagę fakt, iż przed tygodniem odnotowano pierwszą od dłuższego czasu obniżkę – za zakupy płaciliśmy 95 zł i 90 gr, o 52 gr mniej niż tydzień wcześniej. Tak drogo jak obecnie nie było od początku sierpnia br.

Ceny w sklepach mocno w górę. Co zdrożało najbardziej?

Z danych, które przytacza portal wynika, że w największym stopniu zdrożała papryka, której kilogram kosztuje średnio 9 zł 73 gr, aż o 14 proc. więcej niż przed tygodniem. O niemal 5 proc. poszły w górę ceny ziemniaków, a o blisko 3 proc. zdrożały pomidory malinowe.

Nie brakuje jednak produktów, których ceny spadły. O prawie 10 proc. potaniały jabłka, a marchew o 7 proc. Tańsze jest też masło, cukier oraz mąka pszenna.

Przypomnijmy, że z przedstawionych w połowie października danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że inflacja konsumencka we wrześniu wyniosła 2,9 proc. Identyczny odczyt odnotowano miesiąc wcześniej.

Z danych GUS wynika, że w poprzednim miesiącu – względem września 2024 roku – najmocniej wzrosły ceny w kategoriach napoje alkoholowe i wybory tytoniowe oraz edukacja (wzrost o 6,8 proc.). Ceny żywności poszły w górę o niespełna 4 proc. Jak poinformował Narodowy Bank Polski (NBP) inflacja bazowa (czyli inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii) wyniosła we wrześniu 3,2 proc. Pod koniec tego tygodnia GUS poda szacunkowe dane dotyczące inflacji konsumenckiej w październiku.

Czytaj też:

Ani Biedronka, ani Lidl. W tej sieci zrobimy najtaniej zakupyCzytaj też:

Francuski gigant znika z Polski. Sieć zamknęła 18 sklepów