Wielkie odbicie w mieszkaniówce. Deweloperzy wracają do gry

Po zeszłomiesięcznym załamaniu GUS odnotowuje odbicie w statystykach budownictwa mieszkaniowego. Dane za wrzesień i trzy kwartały pokazują pozytywny zwrot.

– Tym samym segment inwestycyjny pierwotnego rynku mieszkaniowego w ostatnich miesiącach znacznie pogłębił swoją zmienność, akcentując brak zdecydowania co do przewidywań przyszłej koniunktury. Wciąż jednak obowiązującą tendencją średnioterminową jest spadek danych – zauważa Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Deweloperzy wracają do gry?

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl wskazują, że choć budownictwo mieszkaniowe odbiło po sierpniowym spadku, dane GUS pokazują, że długoterminowy trend spadkowy pozostaje niezmieniony.

– Wrześniowe odbicie wciąż jest dalekie od przesilenia tendencji spadkowej, choć na pewno jest pozytywnym sygnałem oddalającym ryzyko załamania koniunktury inwestycyjnej pierwotnego segmentu mieszkaniówki. Podobnie jak poprzednio w procesie hamowania aktywności inwestycyjnej zdecydowanie przodowali deweloperzy, tak teraz to oni ciągną rynek do góry, wypadając w każdym punkcie gusowskich danych wyraźnie lepiej niż inwestorzy budujący na własne potrzeby – stwierdza Jarosław Jędrzyński.

Jego zdaniem szczególnie obiecująco prezentują się dane najbardziej istotne z punktu widzenia stanu bieżącej koniunktury, czyli dotyczące mieszkań, których budowę rozpoczęto.

– Wygląda na to, że tym razem oczekiwania ożywienia koniunktury sprzedażowej wzięły górę nad obawami budowniczych mieszkań o jej hamowanie w przewidywalnej perspektywie – mówi.

Wrzesień w mieszkaniówce – odbicie po sierpniowym dołku

We wrześniu inwestorzy rozpoczęli budowę blisko 20 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 22 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i lekki progres w relacji rdr. Największe odbicie, rzędu 40 proc., zanotowali deweloperzy, którzy ruszyli z budową 11,6 tys. lokali. To wynik niemal taki sam jak przed rokiem, jednak wciąż znacznie poniżej średniej z ostatnich lat.

W skali trzech kwartałów 2025 roku w Polsce ruszyła budowa blisko 166 tys. mieszkań i domów, co oznacza niemal 10-procentowy spadek w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Deweloperzy rozpoczęli prawie 100 tys. lokali, czyli o 14 proc. mniej niż rok wcześniej. Wyniki te jednoznacznie pokazują, że pierwotny rynek mieszkaniowy wciąż hamuje.

Pozwolenia na budowę – poprawa po testowaniu dna

We wrześniu obserwujemy również odbicie w danych dotyczących pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym. Łącznie wydano prawie 24 tys. decyzji administracyjnych, co daje wynik neutralny rdr i aż o 23 proc. lepszy względem sierpnia.

Jednak w skali całego roku inwestorzy pozyskali 191 tys. pozwoleń, co oznacza spadek o 13 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Dane te pokazują, że mimo miesięcznego odbicia koniunktura na rynku mieszkaniowym wciąż pozostaje w strefie spowolnienia.

– Inwestorzy indywidualni, uzyskując od początku roku 65 tys. pozwoleń, poprawili wynik za trzy kwartały o blisko 8 proc. w relacji rdr. Tymczasem deweloperzy z rezultatem 120 tys. decyzji administracyjnych wypadli gorzej o ponad jedną piątą – zauważa Jędrzyński.

Wzrosło tempo w oddawaniu mieszkań

Poprawę kondycji rynku inwestycji mieszkaniowych w Polsce potwierdzają także dane o lokalach oddanych do użytkowania. We wrześniu ukończono łącznie 19 tys. mieszkań, czyli o ponad 25 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i 22 proc. więcej niż rok temu.

W skali całego roku liczba oddanych lokali wyniosła 144 tys., co jest niemal identycznym wynikiem jak w analogicznym okresie 2024 roku. To pokazuje, że segment finalizacji inwestycji utrzymuje stabilne tempo, mimo wcześniejszych wahań na rynku.

Ekspert: „Wciąż trudno mówić o przełamaniu spadkowego trendu”

Zdaniem Jędrzyńskiego, wrześniowe dane GUS pokazują, że budownictwo mieszkaniowe w Polsce w ostatnich miesiącach znalazło się na „koniunkturalnej huśtawce”, próbując wyjść ze średnioterminowej tendencji spadkowej, dominującej od kilkunastu miesięcy. Jak podkreśla, języczkiem u wagi pozostają mieszkania rozpoczęte, które po sierpniowym załamaniu we wrześniu ponownie próbowały utrzymać się na powierzchni.

– Jednocześnie wyraźnej poprawie uległy statystyki deweloperskich pozwoleń na budowę, które po testowaniu dna wieloletnich minimów zaliczyły we wrześniu wyraźne odreagowanie. Jeśli uznać je za wiarygodny wskaźnik optymizmu inwestycyjnego deweloperów, trudno nie zauważyć jego wyjątkowej zmienności w ostatnich miesiącach – stwierdza ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Jego zdaniem odreagowanie może wynikać z oczekiwań poprawy popytu na kredyty mieszkaniowe po spadku stóp procentowych oraz powoli rosnącego optymizmu na rynku sprzedaży nowych mieszkań pod koniec roku.

– Wciąż jednak trudno mówić o przełamaniu spadkowego trendu – inwestorzy działają ostrożnie, a ich decyzje pozostają silnie uzależnione od kosztów finansowania, inflacji kosztów budowy i niepewności gospodarczej – uważa Jędrzyński.

Podkreśla, że jeśli utrzyma się poprawa w liczbie pozwoleń i rozpoczętych inwestycji, ostatni kwartał bieżącego roku oraz początek przyszłego mogą przynieść dalsze ożywienie.

– Na razie jednak rynek wciąż balansuje między ostrożnością a nadzieją na trwałe odbicie. Wrześniowe dane można więc uznać za pozytywny, ale wciąż kruchy sygnał poprawy w sektorze budownictwa mieszkaniowego – podsumowuje ekspert.

