Ten produkt coraz częściej kupujemy przed Halloween. Liczby nie kłamią

31 października przypada Halloween. Z roku na rok święto to zdobywa coraz większą popularność w Polsce, zwłaszcza wśród dzieci. Eksperci aplikacji PanParagon sprawdzili, czy przekłada się to na większą sprzedaż cukierków.

Wyniki nie pozostawiają wątpliwości. Okazuje się, że Polacy coraz chętniej sięgają po słodycze w ostatnim tygodniu października.

Sprzedaż cukierków przed Halloween rośnie

Z danych, które przytacza Business Insider Polska wynika, że w jeszcze trzy lata temu cukierki pojawiały się na 8,81 proc. paragonów z tygodnia Halloween, a w zeszłym roku już na 14,18 proc.

Eksperci wskazują, że wzrost ten można łączyć z popularyzacją imprez halloweenowych w szkołach i domach, a także z coraz szerszą ofertą tematycznych słodyczy dostępnych w sklepach.

– Z perspektywy handlu Halloween to coraz ważniejszy moment sezonowy. Dane pokazują, że Polacy lubią tematyczne okazje do zakupów, od walentynek, przez Dzień Kobiet, aż po Halloween i oczywiście Boże Narodzenie. Sklepy i producenci, którzy umiejętnie łączą komunikację marketingową z emocjami i tradycją, mogą w tym czasie liczyć na zauważalny wzrost sprzedaży – komentuje Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

PanParagon to darmowa aplikacja do przechowywania paragonów oraz wyszukiwania promocji. Miesięcznie do systemu aplikacji trafia ok. 2 mln dowodów zakupu, co stanowi wiarygodne źródło anonimowych danych na temat realnej inflacji, aktualnych cen produktów czy trendów konsumenckich. Z ostatnich danych aplikacji wynika, że w ostatnim tygodniu za podstawowe produkty w sklepach płaciliśmy średnio 96 zł i 93 gr, co oznacza, że w relacji tydzień do tygodnia ceny podstawowych artykułów poszły w górę o 1 zł i 4 gr (1,1 proc.). Dane te były przykrym zaskoczeniem, gdyż tydzień wcześniej odnotowano pierwszą od dłuższego czasu obniżkę – za zakupy płaciliśmy 95 zł i 90 gr, o 52 gr mniej niż tydzień wcześniej.

W największym stopniu zdrożała papryka, której kilogram kosztuje średnio 9 zł 73 gr, aż o 14 proc. więcej niż przed tygodniem. O niemal 5 proc. poszły w górę ceny ziemniaków, a o blisko 3 proc. zdrożały pomidory malinowe. Spadły za to ceny jabłek, a także marchwi (odpowiednio o 10 i 7 proc.).

