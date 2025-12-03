Po 2035 roku auta spalinowe jednak dostaną szansę? Kolejna furtka

Od 2035 roku w Unii Europejskiej będzie można sprzedawać nowe samochody wyłącznie o zerowej emisji spalin, takie jak elektryczne, wodorowe czy zasilane e-paliwem – to część pakietu „Fit for 55”, który ma na celu zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z transportu. Kluczowym celem jest walka ze zmianami klimatu oraz poprawa jakości powietrza w Europie.

Zmniejszenie liczby samochodów spalinowych ma ograniczyć smog i inne szkodliwe substancje wydzielane do atmosfery, a przejście na auta elektryczne może prowadzić także do znacznego zmniejszenia hałasu na drogach.Producenci aut, którzy nie dostosują się nowych przepisów będą narażeni na wysokie kary finansowe.

Niemiecka motoryzacja tonie. Kanclerz prosi o koło ratunkowe

Niestety, samochody elektryczne nie sprzedają się tak dobrze, jakby chcieli tego producenci i politycy. Dodatkowo, przemysł motoryzacyjny w Niemczech zmaga się z największą redukcją zatrudnienia wśród wszystkich dużych branż przemysłowych. W trzecim kwartale 2025 roku pracowało tam o 48,7 tys. osób mniej niż rok wcześniej, podał niemiecki urząd statystyczny Destatis.

Motoryzacja pozostaje drugą co do wielkości branżą przemysłową w Niemczech pod względem liczby zatrudnionych, stąd zabiegi niemieckiej koalicji rządowej CDU/CSU i SPD o złagodzenie unijnych przepisów i list kanclerza Friedricha Merza do szefowej KE Ursuli von der Leyen. Kanclerz proponuje dopuszczenie samochodów z podwójnym napędem, czyli wyposażonych w silnik spalinowy i silnik elektryczny, oprócz pojazdów w pełni elektrycznych.

–Cele klimatyczne powinny zostać osiągnięte. Chcemy jednak osiągnąć je w sposób otwarty technologicznie. Chcemy je osiągnąć dzięki mobilności, która pozwoli również zachować miejsca pracy w Europie, a w szczególności w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym. Nie może dojść do twardego odcięcia do 2035 roku – wskazał szef niemieckiego rządu.

Zaawansowane biopaliwa moga zmienić sytuację w motoryzacji

„List kanclerza Merza został przyjęty bardzo pozytywnie. Bierzemy pod uwagę wszystkie zmiany technologiczne, w tym rolę paliw bezemisyjnych i niskoemisyjnych, zaawansowanych biopaliw oraz znaczenie ekonomicznie opłacalnej i sprawiedliwej społecznie transformacji” - powiedział unijny komisarz ds. transportu Apostolos Dzidzikostas w rozmowie z niemieckim dziennikiem „Handelsblatt”.

Komisja Europejska, po naciskach środowisk przemysłowych oraz państw członkowskich (w tym Polski), zapowiedziała przegląd przepisów dotyczących silników spalinowych. Nowe przepisy mają zostać zawarte w pakiecie motoryzacyjnym, którego prezentację zaplanowano pierwotnie na 10 grudnia, ale prawdopodobnie zostanie przelożona na poczatek 2026 roku.

