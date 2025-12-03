TVN na celowniku gigantów. Netflix przebije konkurentów?

Warner Bros. Discovery, do którego należy m.in. TVN i TVN24, otrzymał zaktualizowane, wiążące propozycje od potencjalnych inwestorów. Jak informuje Reuters, Netflix jest gotów zapłacić gotówką za segment studyjny i streamingowy koncernu. W wyścigu nadal uczestniczą także Paramount Skydance, zabiegający o przejęcie całej grupy WBD, oraz Comcast, który jest zainteresowany tylko wybranymi aktywami.

Oferta rośnie

Według doniesień, bankierzy reprezentujący Paramount Skydance, Netflixa i Comcast mieli w ostatni weekend intensywnie dopracowywać swoje oferty. Wcześniej Paramount Skydance proponował około 60 mld dol. za cały Warner Bros. Discovery, jednak zarząd z Davidem Zaslavem na czele nie zaakceptował tej kwoty. Amerykańskie media spekulują, że realna cena, przy której transakcja stałaby się możliwa, to poziom ok. 70 mld dol.

Podmioty zainteresowane zakupem miały czas na złożenie ofert do 1 grudnia. Jak podaje Deadline.com, nie muszą to być ostateczne propozycje. WBD może wybrać jedną z nich albo zdecydować się na rozpoczęcie indywidualnych negocjacji tylko z jednym inwestorem. Celem zarządu jest doprowadzenie do ewentualnego porozumienia jeszcze przed końcem roku.

Podział koncernu

Jeżeli jednak żadna z złożonych ofert nie spełni oczekiwań, koncern będzie kontynuował przygotowania do podziału. Rozważany scenariusz zakłada wyodrębnienie dwóch odrębnych podmiotów do połowy 2026 r. W takim wariancie studia filmowe, kanały HBO oraz serwis HBO Max trafiłyby do struktury Warner Bros., natomiast kanały linearne – w tym Discovery Channel, CNN, TLC, Animal Planet, a także TVN i TVN24 – znalazłyby się w grupie Discovery Global. Taki podział miałby ułatwić późniejsze fuzje z innymi firmami.

Z informacji amerykańskich mediów wynika, że pełnym przejęciem całego Warner Bros. Discovery realnie zainteresowany jest jedynie Paramount Skydance. Kontrolująca tę grupę rodzina Ellisonów ma dobre relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem, co może przełożyć się na sprawniejsze uzyskanie niezbędnych zgód regulacyjnych. Jednocześnie pojawiają się pytania, jak taka transakcja mogłaby wpłynąć na linię redakcyjną stacji informacyjnych, takich jak CNN czy TVN24. Paramount Skydance jest ostatnio kojarzony m.in. z likwidacją kanałów muzycznych MTV i sprzedażą części niekodowanych stacji telewizyjnych w Ameryce Łacińskiej.

Inny kierunek miałaby potencjalna transakcja z Netfliksem. Ten gigant streamingu jest zainteresowany przede wszystkim studiem filmowym oraz serwisem HBO Max. Kanały linearne nie wchodziłyby prawdopodobnie w skład pakietu. Taki ruch dodatkowo wzmocniłby i tak dominującą pozycję Netflixa na wielu rynkach, co mogłoby wywołać zastrzeżenia regulatorów w USA. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że firma jest krytykowana przez środowisko MAGA (Make America Great Again).

Trzeci gracz, Comcast – właściciel operatora Xfinity, platform Sky i grupy NBCUniversal oraz współwłaściciel SkyShowtime – nie dysponuje samodzielnie środkami pozwalającymi na szybkie przejęcie WBD. Rozważany jest zatem scenariusz sięgnięcia po wsparcie funduszy inwestycyjnych, także z Półwyspu Arabskiego. Comcast, podobnie jak Netflix, skoncentrowany jest głównie na przejęciu studiów filmowych i serwisu HBO Max. Ma to związek z tym, że platformy Sky utracą w 2026 r. wyłączność na treści HBO w Wielkiej Brytanii, Włoszech i w Niemczech, gdzie ma wystartować HBO Max.

