Rekordowy dług Polski niepokoi premiera? Krótka odpowiedź

Premier Donald Tusk był w czwartek wieczorem gościem TVP Info. Szef rządu pytany był m.in. o to, czy rekordowy dług Polski spędza mu sen z powiek. – Nie – odpowiedział krótko premier.

Kontynuując ten wątek Tusk zwracał uwagę, że ponad połowa państw Unii Europejskiej ma większy dług niż Polska. – Piętnaście państw Unii Europejskiej ma większy dług niż Polska. Nasz dług w ogóle jest nieporównywalny np. z długiem tak rozwiniętych państw i tak wielkich gospodarek jak francuska i włoska – podkreślał szef rządu.

– Jestem odpowiedzialny i wychowany w pewnej finansowej dyscyplinie (...) Wszystko jest pod kontrolą, świadomie podejmowaliśmy decyzje, że będzie większy deficyt i większy dług, bo mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, musimy dozbroić armię – dodał.

Tusk o inflacji. Znów poniżej 3 proc?

W dalszej części wypowiedzi premier wspomniał o inflacji. W piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje szacunkowy odczyt za październik. Tusk spodziewa się, że i tym razem będzie on poniżej 3 proc. – Wszyscy zgadzamy się, że będzie utrzymany na poziomie ok. 3 proc., może „tyci" poniżej, czyli my naprawdę zdusiliśmy inflację – powiedział premier.

– Jestem bardzo dumny z tego, że udało nam się zdusić inflację, właściwie do poziomu celu inflacyjnego, utrzymać bezrobocie na jednym z najniższych poziomów w całej Unii Europejskiej, wybić Polskę na najwyższy wzrost, jeśli chodzi o najpoważniejsze gospodarki Unii Europejskiej. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się krajów wśród krajów najbogatszych na świecie. Staliśmy się 20 gospodarką (na świecie – red.) – dodał.

Przypomnijmy, że we wrześniu inflacja konsumencka w Polsce wyniosła 2,9 proc. rok do roku. Identyczny odczyt odnotowano miesiąc wcześniej.

