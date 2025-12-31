Płaca minimalna w 2026 r. Jest szansa na dwie podwyżki?

Wraz z początkiem przyszłego roku wejdą w życie zmiany dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z przepisami najniższa krajowa wzrośnie z dotychczasowych 4666 zł do 4806 zł brutto. W praktyce oznacza to, że osoby zatrudnione na pełen etat i otrzymujące najniższe wynagrodzenie mogą spodziewać się wypłaty „na rękę” w wysokości ok. 3606 zł.

Z szacunków, które przytacza RMF FM wynika, że podwyżki odczuje ok. trzech milionów pracowników w Polsce. Wzrost wynagrodzenia obejmie nie tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, ale również osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych.

Od 1 stycznia wzrośnie również minimalna stawka godzinowa – z 30,50 zł do 31,40 zł brutto.

Płaca minimalna wzrośnie tylko raz

Warto podkreślić, że w 2026 roku – podobnie jak w mijającym roku – płaca minimalna wzrośnie tylko raz. Przypomnijmy, że w roku ubiegłym, w związku z wysoką inflacją, minimalne wynagrodzenie było podnoszone dwukrotnie – na początku stycznia, a także na początku lipca.

Wyższa płaca minimalna oznacza automatyczny wzrost świadczeń, których wysokość jest z nią powiązana. Dotyczy to m.in. maksymalnych odpraw dla zwalnianych pracowników(ich wysokość jest określana w odniesieniu do płacy minimalnej), najniższej wartości odszkodowania z tytułu mobbingu lub dyskryminacji(również uzależnionej od najniższej krajowej), jak również dodatków za pracę w nocy (ich wysokość stanowi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia).

Podwyżka płacy minimalnej wpłynie również na limity przychodów dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną. Od 2026 roku zmieniają się zasady ustalania limitu – zamiast miesięcznego limitu wynoszącego 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, wprowadzony zostaje kwartalny limit przychodu na poziomie 225 proc. minimalnej pensji. Oznacza to, że w ciągu trzech miesięcy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie będzie mogła zarobić więcej niż 10 813,50 zł.

