Płaca minimalna w 2026 r. Jest ostateczna decyzja rządu

W poniedziałek w Dzienniku Ustaw opublikowano podpisane przez premiera Donalda Tuska rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku.

Jaka płaca minimalna od 2026 r?

Od 1 stycznia przyszłego roku płaca minimalna wynosić będzie 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto. To oznacza, że niespodzianki nie było i rząd nie zdecydował się w ostatniej chwili na wprowadzenie korekty. Przypomnijmy, że z taką sytuacją mieliśmy do czynienia przed rokiem. Początkowo planowano wprowadzenie najniższej krajowej na poziomie 4626 zł brutto, ale ostatecznie zdecydowano na podwyżkę do 4666 zł brutto. Warto również przypomnieć, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kilka miesiący temu zaproponowało, by minimalne wynagrodzenie przekroczyło w 2026 roku próg 5000 zł. Weto w tej sprawie postawiło jednak Ministerstwo Finansów.

Jak przypomina RMF FM, proces ustalania wysokości płacy minimalnej i stawki godzinowej jest kilkuetapowy i obejmuje negocjacje z partnerami społecznymi. Zgodnie z ustawą, coroczny wzrost najniższej krajowej nie może być niższy niż prognozowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jeśli w pierwszym kwartale roku płaca minimalna jest niższa niż połowa średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wzrost musi być dodatkowo powiększony o dwie trzecie prognozowanego realnego przyrostu PKB.

Decyzja ws. płacy minimalnej ma ogromne znaczenie dla ok. 3 mln pracowników. Tyle – według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pobiera obecnie najniższą krajową. Warto tu podkreślić, że 4806 zł brutto to nieco ponad 3600 zł „na rękę” po odliczeniu składek i podatku.

