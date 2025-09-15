Minimalne wynagrodzenie znów w górę. Oto ile ma wzrosnąć

W poniedziałek rząd ma ogłosić ostateczną wysokość płacy minimalnej na 2026 rok. Na ten moment propozycja Rady Ministrów wynosi 4806 zł brutto miesięcznie, czyli o 140 zł więcej niż obecnie. Choć w przestrzeni publicznej pojawiały się sugestie o możliwym podniesieniu stawki w okolice 5 tys. zł, eksperci nie spodziewają się w tym roku niespodzianek.

Minimalne wynagrodzenie

Proces ustalania minimalnego wynagrodzenia regulują przepisy. Zgodnie z nimi negocjacje powinny odbywać się w ramach Rady Dialogu Społecznego, w której zasiadają rząd, związki zawodowe i organizacje pracodawców. W praktyce porozumienie jest niemal niemożliwe, dlatego ostateczna decyzja należy do Rady Ministrów. Termin publikacji rozporządzenia mija właśnie 15 września.

Tegoroczna propozycja wzbudziła kontrowersje, ponieważ – według nieoficjalnych informacji – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sugerowało wyższą podwyżkę. Jednak decydujący głos miał resort finansów, który postawił na ostrożniejsze podejście.

Warto przypomnieć, że rok temu w ostatniej chwili doszło do korekty. Początkowo rząd planował płacę minimalną na poziomie 4626 zł, ale ostatecznie zdecydował o podniesieniu jej do 4666 zł.

Ustalanie stawki

Stawka płacy minimalnej ma ogromne znaczenie dla rynku pracy. Z danych GUS i MRPiPS wynika, że pobiera ją około 15 proc. zatrudnionych, czyli ponad 3 mln osób. Trzeba jednak pamiętać, że 4806 zł brutto to nieco ponad 3600 zł „na rękę” po odliczeniu składek i podatku.

Podwyżka wpływa również na wiele innych wskaźników, takich jak wynagrodzenie za przestój w pracy czy wysokość odpraw przy zwolnieniach grupowych, które nie mogą przekroczyć 15-krotności płacy minimalnej. Rosnąca stawka oznacza też wyższe składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców korzystających z tzw. małego ZUS-u, bo liczone są one od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

