Na tę decyzję czekały miliony Polaków. Zobaczą ją na rachunkach

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 r. na poziomie 500 zł za MWh netto — poinformował na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka.

Nowe przepisy mają obowiązywać od października, po tym jak obecne regulacje dotyczące mrożenia cen energii wygasają z końcem września. Jak podkreślił szef resortu energii, celem jest wsparcie osób i rodzin o najskromniejszych dochodach oraz zabezpieczenie przed nagłymi podwyżkami cen prądu i ciepła systemowego.

Drugie podejście do mrożenia cen energii

To już drugie podejście rządu do przedłużenia zamrożenia cen prądu. Poprzednia ustawa w tej sprawie, tzw. „ustawa wiatrakowa”, została pod koniec sierpnia zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Tym razem, jak podkreśla minister Motyka, weta nie będzie:

– Nie ma możliwości, żeby pan prezydent zawetował taką ustawę – powiedział w „Porannej rozmowie RMF FM”. – Ustawa daje gwarancję, że ceny nie wzrosną, a jednocześnie wsparcie trafi do tych, którzy mogliby być narażeni na podwyżki ciepła systemowego. Liczymy na poparcie prezydenta – dodał.

Przedłużenie mrożenia cen prądu i wprowadzenie bonu ciepłowniczego mają na celu zapewnienie gospodarstwom domowym przewidywalności wydatków na energię, szczególnie w okresie grzewczym, oraz wsparcie rodzin o niższych dochodach.

Bon ciepłowniczy – kto skorzysta?

Bon ciepłowniczy skierowany jest do gospodarstw domowych, które:

osiągają dochód poniżej 40 proc. średniego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych,

w rodzinach – dochód na członka rodziny nie przekracza 30 proc. średniej krajowej,

korzystają z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne,

płacą za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

Bon będzie przyznawany według zasady „złotówka za złotówkę” – w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego kwota świadczenia zostanie pomniejszona o nadwyżkę. Minimalna wartość bonu wynosi 20 zł, poniżej tej kwoty wsparcie nie przysługuje.

Czytaj też:

Nowy bon ciepłowniczy 2025: nawet 3500 zł dopłaty do rachunków za ogrzewanie!

Wysokość wsparcia i terminy przyznawania bonu ciepłowniczego

Projekt przewiduje przyznanie bonu dwukrotnie:

II połowa 2025 r.:

500 zł – gdy cena ciepła >170 zł/GJ i ≤200 zł/GJ,

1000 zł – gdy cena >200 zł/GJ i ≤230 zł/GJ,

1750 zł – gdy cena >230 zł/GJ.

Rok 2026:

1000 zł – cena >170 zł/GJ i ≤200 zł/GJ,

2000 zł – cena >200 zł/GJ i ≤230 zł/GJ,

3500 zł – cena >230 zł/GJ.

Wnioski będą przyjmowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Rząd szacuje, że łączny koszt funkcjonowania bonu ciepłowniczego do końca 2026 roku wyniesie 889,4 mln zł.

Czytaj też:

Ceny materiałów budowlanych. Nadchodzi przełom?Czytaj też:

Kupujesz mieszkanie? Sprawdź, gdzie w Polsce jest najbezpieczniej