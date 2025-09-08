Kupujesz mieszkanie? Sprawdź, gdzie w Polsce jest najbezpieczniej
Kupujesz mieszkanie? Sprawdź, gdzie w Polsce jest najbezpieczniej

Kupujesz mieszkanie? Wschód Polski najbezpieczniejszy, a Dolny Śląsk najgorszy
Kupujesz mieszkanie? Wschód Polski najbezpieczniejszy, a Dolny Śląsk najgorszy Źródło: Shutterstock / rawf8
Bezpieczeństwo coraz ważniejsze przy wyborze lokum. Gdzie jest najbezpieczniej, a gdzie ryzyko jest największe?

Dane o liczbie i częstotliwości przestępstw mogą być istotnym kryterium dla osób poszukujących mieszkania czy działki pod budowę domu. Coraz częściej zwracają na nie uwagę także analitycy rynku nieruchomości.

– Szeroko pojęta „mieszkaniówka” łączy się z wieloma innymi sferami życia. Chodzi nie tylko o oczywiste połączenia, jak te dotyczące np. związków między rynkiem mieszkaniowym i rynkiem pracy oraz rynkiem energii. Dla osób poszukujących lokum lub miejsca pod budowę domu, czasem ważne są mniej oczywiste aspekty. Jednym z nich jest lokalny poziom bezpieczeństwa – zauważa Andrzej Prajsnar, ekspert portalu GetHome.pl.

Mapa przestępczości rynku mieszkaniowego

Specjaliści portalu GetHome.pl przygotowali mapę częstości przestępstw przeciwko mieniu, bazując na danych GUS. Zestawienie pokazuje, ile tego rodzaju przestępstw – takich jak kradzieże, włamania do budynków czy oszustwa – stwierdzono w 2024 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców danego powiatu lub miasta na prawach powiatu.

Mapa przestępczości – liczba przestępstw przeciwko mieniu stwierdzonych przez Policję

Autorzy analizy podkreślają, że dane byłyby jeszcze bardziej przydatne, gdyby obejmowały poszczególne gminy. Mimo tego ograniczenia mapa pozwala dostrzec wyraźne i powtarzające się zależności między regionami.

Gdzie mieszka się najbezpieczniej?

– Generalnie rzecz ujmując, ubiegłoroczna mapa częstości przestępstw przeciwko mieniu nie stanowi dużego zaskoczenia. Od dawna widoczne jest bowiem spore regionalne zróżnicowanie notowanych wyników. W 2024 r. (już tradycyjnie) najlepiej wypadły trzy województwa z południowo-wschodniej Polski: podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie – mówi Andrzej Prajsnar.

To dobra wiadomość dla mieszkańców tych regionów, jednak eksperci zwracają uwagę na możliwe różnice między oficjalnymi statystykami a faktyczną liczbą ludności, które mogą wpływać na końcowe wyniki.

Dolny Śląsk w niechlubnej czołówce

Na przeciwnym biegunie znalazło się województwo dolnośląskie. Wskaźniki przestępczości przeciwko mieniu są tam najwyższe w kraju, a szczególnie wysoki poziom odnotowano w zachodniej części regionu. Tendencja ta utrzymuje się od lat, co może wpływać zarówno na postrzeganie bezpieczeństwa przez mieszkańców, jak i na decyzje osób planujących zakup mieszkania w tej części Polski.

Źródło: WPROST.pl / GetHome.pl / GUS