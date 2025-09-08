Kupujesz mieszkanie? Sprawdź, gdzie w Polsce jest najbezpieczniej

Dane o liczbie i częstotliwości przestępstw mogą być istotnym kryterium dla osób poszukujących mieszkania czy działki pod budowę domu. Coraz częściej zwracają na nie uwagę także analitycy rynku nieruchomości.

– Szeroko pojęta „mieszkaniówka” łączy się z wieloma innymi sferami życia. Chodzi nie tylko o oczywiste połączenia, jak te dotyczące np. związków między rynkiem mieszkaniowym i rynkiem pracy oraz rynkiem energii. Dla osób poszukujących lokum lub miejsca pod budowę domu, czasem ważne są mniej oczywiste aspekty. Jednym z nich jest lokalny poziom bezpieczeństwa – zauważa Andrzej Prajsnar, ekspert portalu GetHome.pl.

Mapa przestępczości rynku mieszkaniowego

Specjaliści portalu GetHome.pl przygotowali mapę częstości przestępstw przeciwko mieniu, bazując na danych GUS. Zestawienie pokazuje, ile tego rodzaju przestępstw – takich jak kradzieże, włamania do budynków czy oszustwa – stwierdzono w 2024 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców danego powiatu lub miasta na prawach powiatu.

Autorzy analizy podkreślają, że dane byłyby jeszcze bardziej przydatne, gdyby obejmowały poszczególne gminy. Mimo tego ograniczenia mapa pozwala dostrzec wyraźne i powtarzające się zależności między regionami.

Gdzie mieszka się najbezpieczniej?

– Generalnie rzecz ujmując, ubiegłoroczna mapa częstości przestępstw przeciwko mieniu nie stanowi dużego zaskoczenia. Od dawna widoczne jest bowiem spore regionalne zróżnicowanie notowanych wyników. W 2024 r. (już tradycyjnie) najlepiej wypadły trzy województwa z południowo-wschodniej Polski: podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie – mówi Andrzej Prajsnar.

To dobra wiadomość dla mieszkańców tych regionów, jednak eksperci zwracają uwagę na możliwe różnice między oficjalnymi statystykami a faktyczną liczbą ludności, które mogą wpływać na końcowe wyniki.

Dolny Śląsk w niechlubnej czołówce

Na przeciwnym biegunie znalazło się województwo dolnośląskie. Wskaźniki przestępczości przeciwko mieniu są tam najwyższe w kraju, a szczególnie wysoki poziom odnotowano w zachodniej części regionu. Tendencja ta utrzymuje się od lat, co może wpływać zarówno na postrzeganie bezpieczeństwa przez mieszkańców, jak i na decyzje osób planujących zakup mieszkania w tej części Polski.

