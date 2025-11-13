Revolut schodzi na polską ziemię. Więcej Blika, mniej spokoju dla dłużników

Revolut szykuje się do kolejnego kroku na polskim rynku. Otwarcie oddziału w naszym kraju ma oznaczać nie tylko więcej lokalnych usług i głębszą współpracę z sektorem bankowym, ale też pełną integrację z krajową infrastrukturą rozliczeniową. W praktyce przełoży się to na rozwój płatności Blikiem oraz łatwiejszy dostęp komorników do środków zgromadzonych na rachunkach klientów fintechu.

Polski oddział

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” David Tirado, wiceprezes Revoluta odpowiedzialny za globalny rozwój, potwierdził, że firma przygotowuje się do uruchomienia oddziału w Polsce. Jak zaznaczył, otwarcie było od dawna brane pod uwagę, choć spółka nie podaje jeszcze konkretnej daty. Podkreślił jednocześnie, że Revolut jest zadowolony z wyników osiąganych nad Wisłą i chce „wchodzić coraz głębiej na rynek”.

Polska należy dziś do kluczowych rynków brytyjskiego fintechu. Revolut zgromadził w naszym kraju około 5 mln klientów, co plasuje Polskę na czwartym miejscu na świecie pod względem liczby użytkowników. Część z zapowiedzianych do 2027 r. 13 mld dolarów inwestycji ma zostać przeznaczona właśnie na rozwój działalności w Polsce.

Istotnym elementem tej strategii jest dalsza „polonizacja” oferty. Jednym z filarów ma być rozbudowa usług Blik – z tego rozwiązania korzysta już ponad 1,9 mln użytkowników Revoluta. Fintech stawia na zwiększenie dostępności tego sposobu płatności oraz jego lepsze powiązanie z pozostałymi funkcjami aplikacji.

Integracja z systemem

Równolegle spółka zapowiada szerszą integrację z krajowym systemem bankowym. Kluczową zmianą ma być pełne włączenie do systemu Ognivo, który służy m.in. do elektronicznej wymiany informacji między bankami a instytucjami uprawnionymi do prowadzenia egzekucji. Po takim kroku komornicy uzyskają prostszy i szybszy dostęp do środków przechowywanych na rachunkach Revoluta w Polsce.

Jak przypomina „Rzeczpospolita”, Revolut jest obecnie najwyżej wycenianym startupem w Europie – jego wartość szacuje się na około 75 mld dolarów. Firma zakłada, że do 2027 r. zdobyje 100 mln klientów na całym świecie. W 2024 r. fintech wypracował 790 mln funtów zysku netto, a według Davida Tirado dopiero zaczyna realnie zarabiać na działalności kredytowej.

Otwarcie oddziału w Polsce, rozwój Blika oraz pełna integracja z Ognivo mają wzmocnić pozycję Revoluta na jednym z najważniejszych dla firmy rynków, ale jednocześnie oznaczają, że środki klientów będą znacznie łatwiej dostępne dla organów prowadzących egzekucje.

Czytaj też:

Rewolucja w Revolucie. Nowe opłaty, limity i ważny termin dla użytkownikówCzytaj też:

Revolut tnie konta Rosjan. Dwie wiadomości i blokada do końca roku