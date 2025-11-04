Revolut tnie konta Rosjan. Dwie wiadomości i blokada do końca roku

Revolut zablokował rachunki należące do obywateli Rosji, którzy nie potwierdzili posiadania ważnego zezwolenia na pobyt w państwach Unii Europejskiej. Jak podał rosyjskojęzyczny serwis BBC, decyzja ma związek z wejściem w życie 19. pakietu sankcji UE wobec Rosji, przyjętego w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę. Z relacji wynika, że w miniony weekend część rosyjskich klientów – zwłaszcza tych, którzy otwierali konta na podstawie wizy krajowej kategorii D lub czasowego zezwolenia na pobyt w kraju UE – otrzymała od banku dwie wiadomości.

Komunikat do klientów

Pierwszy komunikat wzywał do przedstawienia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu w UE. Drugi informował o rozwiązaniu umowy i zamknięciu rachunku z dniem 31 grudnia 2025 roku. Jednocześnie użytkownicy dotknięci decyzją utracili możliwość wykonywania wszelkich operacji na swoich kontach: zablokowane zostały płatności kartą, zakupy internetowe, wpłaty środków oraz wypłaty gotówki z bankomatów. Ograniczenia objęły także osoby, które co prawda miały ważne pozwolenie na pobyt, ale nie zdążyły dostarczyć jego kopii do Revoluta.

Tego samego dnia „Nowaja Gazeta Europa” przekazała, że klienci, którym udało się szybko przesłać wymagane dokumenty, odzyskiwali dostęp do swoich pieniędzy w ciągu kilku godzin od weryfikacji. W praktyce oznacza to, że weryfikacja statusu pobytowego stała się warunkiem dalszego korzystania z usług finansowych w tej instytucji dla obywateli Rosji przebywających w Europie.

Nowe sankcje

Biuro prasowe Revoluta wyjaśniło w odpowiedziach dla mediów, że 19. pakiet sankcji Unii Europejskiej zabrania świadczenia usług płatniczych obywatelom Rosji i Białorusi, którzy nie mają ważnego stałego lub czasowego zezwolenia na pobyt bądź obywatelstwa państw UE, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu lub Szwajcarii. Jak podkreślono, jako globalnie regulowana instytucja finansowa Revolut musi przestrzegać przepisów sankcyjnych i regulacji Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa, Stanów Zjednoczonych oraz wszystkich innych właściwych jurysdykcji, w których prowadzi działalność.

Do tej pory Revolut był jednym z nielicznych banków skłonnych otwierać rachunki Rosjanom, którzy wyjechali z kraju po rozpoczęciu szerokiej inwazji, jeśli posiadali europejskie zezwolenie na pobyt albo długoterminową wizę krajową kategorii D. Sytuacja zmieniła się po wejściu w życie 19. pakietu sankcji 23 października. Zgodnie z paragrafem 19 rozporządzenia Rady UE rozszerzono wcześniejsze ograniczenia dotyczące transakcji kryptowalutowych – obywatelom Rosji zakazano otrzymywania płatności i korzystania z elektronicznych usług finansowych, chyba że mają obywatelstwo lub miejsce zamieszkania w kraju UE.

W efekcie rosyjscy użytkownicy bez ważnego, udokumentowanego statusu pobytowego muszą liczyć się z trwałym zamknięciem rachunków z końcem 2025 r. Ci, którzy spełniają wymogi i prześlą wymagane dokumenty, odzyskują dostęp po pozytywnej weryfikacji. Komunikaty Revoluta oraz praktyczne wdrożenie sankcji potwierdzają, że kluczowe znaczenie ma teraz terminowe potwierdzanie prawa pobytu – od tego zależy możliwość dalszego korzystania z usług płatniczych i dostępu do środków.

