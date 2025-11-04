Iga Świątek odsłania finansowe kulisy tenisa. „O tym rzadko się mówi”

Szymon Krawiec, Magdalena Frindt: Pamiętasz, kiedy pierwszy raz zarobiłaś własne pieniądze i na co wydałaś?

Iga Świątek: Chyba nigdy o tym nie wspominałam, ale jeśli dobrze pamiętam, to była bodajże zima 2016 roku. Za pierwszą wygraną z turnieju kupiłam sobie telefon, żeby mieć dobry aparat na koncert, na który się wybierałam.

Czytaj też:

Lista 50 najbogatszych Polek 2025

Ostatnio rozmawialiśmy w 2023 r. Miałaś wtedy 16 mln dolarów nagród ze zwycięstw. Minęły dwa lata i WTA w pozycji prize money podaje już kwotę ponad 42,5 mln dolarów. Potroiłaś stawkę. W tenisie gra się również dla pieniędzy?

Faktycznie, w ciągu ostatnich dwóch lat wiele się wydarzyło w mojej karierze. Nagrody pieniężne są niewątpliwie ważne, tym bardziej, że w tenisie kwoty w porównaniu do innych sportów mogą wydawać się niezwykle wysokie. I oczywiście są dużo wyższe niż w wielu dyscyplinach sportu, choć jest to nieco zakrzywiony obraz, o czym też rzadko się mówi.

Dlaczego zakrzywiony?

Media zawsze podają kwotę wygranej w turnieju, a potem trzeba zapłacić od tego przykładowo 40-50-proc. podatek, w zależności od kraju, w którym odbywają się dane zawody. Oczywiście nadal są to bardzo dobre pieniądze, ale też ich część idzie na utrzymanie swojego zespołu, koszty zakwaterowania czy podróży.

Czytaj też:

7 debiutantek na Liście najbogatszych kobiet. Poznajcie nowe polskie milionerki

Dla mnie najważniejsza jest pasja do tenisa, ciągły rozwój i dążenie do osiągania jak najlepszych wyników. Oczywiście, większe nagrody mogą być motywujące i pozwalają na lepsze przygotowanie się do turniejów, dają spokój i możliwość skupienia się tylko na graniu i procesie, ale to nie one są głównym celem. Przynajmniej dla mnie. Chcę po prostu grać najlepiej, jak potrafię, cieszyć się tym, co robię na korcie, stawać się coraz lepszą i bardziej wszechstronną zawodniczką.

W jednej z sesji Q&A mówiłaś, że zbierasz kapitał. Masz jakiś cel w głowie, w co chciałabyś zainwestować, na co wydać? Jakieś marzenie do spełnienia?

Właśnie spełniłam jedno z takich marzeń – stworzyłam Fundację, która ma wspierać młodych sportowców i ludzi z pasją, którzy chcą się dalej rozwijać. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Pierwszym programem, który uruchomiliśmy jest program stypendialny. Chcemy dać możliwość rozwijania swoich umiejętności, a także dostęp do ekspertów z różnych dziedzin ważnych w drodze do budowania zrównoważonej i kompleksowej kariery sportowca – psychologii, fizjoterapii, przygotowania fizycznego, pracy ze sponsorami oraz mediami. Sama przeszłam tą drogę, wiem, jak ważne jest wsparcie finansowe i pozafinansowe, zbudowanie wokół siebie odpowiedniego zespołu, chcę pomóc w spełnianiu marzeń innych sportowców, podzielić się tym, co zgromadziłam. To dla mnie ogromna radość i powód do satysfakcji. Powoli zaczynam także inwestować, póki co raczej w te bardziej stabilne instrumenty. Krok po kroku zdobywam wiedzę i się tego uczę, co sprawia mi dużą przyjemność.

Jak ważne w trenowaniu tenisa są pieniądze? Młoda dziewczyna, która ma talent, ale nie ma pieniędzy jest z góry skazana na porażkę?

To bardzo trudne pytanie, bo sprowadza nas trochę do rozmowy o realiach uprawiania sportu, szczególnie niektórych dyscyplin. Tak, pieniądze są do pewnego stopnia ważne i bardzo pomagają w dostępie chociażby do wiedzy fachowców, infrastruktury i umożliwiają podróżowanie po kraju, Europie, po świecie. Kluczowe jest jednak to, jak i na co się je przeznacza. I tu dochodzimy do sedna, a więc do tego, kto wspiera sportowca, jakich ludzi spotyka on na swojej drodze i jakie decyzje podejmuje. Powiedziałabym więc, że najważniejsi są ludzie.

To tylko fragment rozmowy z Igą Świątek, która w całości ukazała się w papierowym wydaniu z Listą 50 najbogatszych Polek do kupienia od 3 listopada 2025 r. w salonach Empik i InMedio.

Czytaj też:

Awans Igi Świątek na Liście najbogatszych Polek. Zgromadziła rekordowy majątekCzytaj też:

Polacy chcą podwyżek podatków. Chodzi o jedną grupę społeczną