Wakacje po swojemu

To kobiety najczęściej planują wakacje – zarówno dla siebie, jak i dla rodziny czy grupy znajomych. Wyszukują oferty, porównują opcje, kontaktują się z organizatorami i dokonują kluczowych wyborów. Jak pokazuje raport The Future of Luxury Travel opracowany przez Accor i ILTM (2022), kobiety odpowiadają za 80 proc. decyzji zakupowych związanych z podróżami.
Coraz częściej nie chodzi już tylko o wybór miejsca czy hotelu, ale o zaprojektowanie całego doświadczenia. Kobiety zwracają uwagę na standard, atmosferę i jakość obsługi. Chcą, by na wakacjach wszyscy odpoczęli – one też. Szukają więc takiej formy spędzania czasu, która zdejmie im z głowy większą część codziennych obowiązków. Chcą czuć się swobodnie i komfortowo niezależnie od miejsca na mapie.
Własny scenariusz podróży
