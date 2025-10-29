Awans Igi Świątek na Liście najbogatszych Polek. Zgromadziła rekordowy majątek

Awans z 45. na 47. miejsce i majątek wyceniany na 133 mln zł – tak przedstawiają się wyniki Igi Świątek na tegorocznej Liście 50 najbogatszych Polek.

Na kortach wywalczyła już prawie 43 mln dolarów, czyli licząc po kursie dolara z początku października, ponad 154 mln zł. Kwota imponuje, chociaż trzeba pamiętać, że ok. 40 proc. z niej zjedzą na dzień dobry podatki. Ale pieniądze zarobione na korcie to nie wszystko.

Intratne kontrakty reklamowe Świątek