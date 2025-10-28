7 debiutantek na Liście najbogatszych kobiet. Poznajcie nowe polskie milionerki

117 mln zł – taką szacowaną wartość majątku trzeba było mieć, żeby w tym roku pojawić się chociaż na ostatnim miejscu Listy 50 najbogatszych Polek. To o 13 mln zł więcej w porównaniu z zeszłorocznym zestawieniem. Z listy sprzed roku wypadła jedna piąta bohaterek. Ale ranking próżni nie zna. Na ich miejsce wskoczyły nowe, przedsiębiorcze panie, którym udało się zebrać potężny majątek.

Działają w przeróżnych branżach. Jedna handluje paliwem, druga produkuje drony i nowoczesne technologie dla wojska, inna handluje zdrową żywnością. Poniżej przedstawiamy ich krótkie sylwetki, miejsce, na którym uplasowały się w tegorocznej „50” oraz szacowaną wartość majątku.

Debiutantki na Liście 50 najbogatszych Polek