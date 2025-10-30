Polacy chcą podwyżek podatków. Chodzi o jedną grupę społeczną

W tym tygodniu „Wprost” po raz 13. opublikował Listę 50 najbogatszych Polek. Z tej okazji postanowiliśmy spytać Polaków, czy najzamożniejsi powinni płacić w kraju wyższe podatki. Najbogatszego zdefiniowaliśmy jako osobę, która rocznie osiąga co najmniej 1 mln zł dochodu.

Ile podatków płacą najbogatsi w Europie?

W zeszłym roku amerykański think tank podatkowy Tax Foundation wziął pod lupę stawki podatkowe dla najbogatszych w całej Europie. Wyszło im, że najwyższe stawki PIT mają milionerzy żyjący w Danii (55,9 proc.), Francji (55,4 proc.), Austrii (55 proc.), Hiszpanii (54 proc.) czy Portugalii (53 proc.). Z kolei najniższe obowiązują w Rumunii i Bułgarii (10 proc.), Mołdawii (12 proc.) na Węgrzech (15 proc.), w Estonii (20 proc.) czy Czechach (23 proc.).

Jak na tym tle wygląda Polska?. W zestawieniu Tax Foundation zajęliśmy 21. miejsce. Wyszło, że najbogatsi Polacy są obciążeni stawką podatkową na poziomie 36 proc. Składa się na nią 32-proc. podatek od osób fizycznych oraz dodatkowo 4-proc. danina solidarnościowa. Wprowadzono ją w 2019 r. jako nieformalny trzeci próg podatkowy i dotyczy tylko tych, którzy osiągają ponad 1 mln zł dochodu rocznie.

Czy to dużo, czy mało? O zdanie zapytaliśmy zwykłych Polaków. Dokładne pytanie z naszego sondażu brzmiało:

„Czy Pani/Pana zdaniem najbogatsi Polacy (zarabiający ponad 1 mln zł rocznie) powinni płacić wyższe 40-50-proc. podatki jak na zachodzie Europy, a nie 36-proc. jak do tej pory?”.

Odpowiedzi nie pozostawiają złudzeń.

Polacy o podatkach dla najbogatszych