Jak diagnozowanie wymknęło się spod kontroli, wrobieni w „Czyste Powietrze” i biznes Igi Świątek. Nowy „Wprost”

„Diagnozowanie, które wymknęło się spod kontroli”. – Nie proponuję świata bez diagnoz. Nie chcę, żebyśmy wrócili do czasów, kiedy ludzie trafiali do lekarza zbyt późno a dzieci, które miały trudności w szkole, były ignorowane. Ale też nie uważam, że musimy każdą trudność w życiu definiować jako „deficyt mózgu” – mówi Krystynie Romanowskiej dr Suzanne O’Sullivan, neurolożka.

„Wrobieni w »Czyste Powietrze«”. Nowe otwarcie w „Czystym Powietrzu” nie sprawiło, że problemy zniknęły. Wręcz przeciwnie, beneficjenci i wykonawcy mają dość, a do sądów trafiają pierwsze pozwy. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Nie gram dla nagród”. – Właśnie stworzyłam Fundację, która ma wspierać młodych sportowców i ludzi z pasją, którzy chcą się dalej rozwijać. Chcę pomóc w spełnianiu marzeń innym, podzielić się tym, co zgromadziłam – mówi Iga Świątek w wywiadzie Magdaleny Frindt i Szymona Krawca.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Państwo jest zarządzane silosowo”. – Za rządów PiS-u różne frakcje rozgrywały pomiędzy sobą różne sprawy państwowe. Tak to chyba wyglądało z tą działką pod CPK – tłumaczy w rozmowie z Elizą Olczyk dr hab. Bartłomiej Biskup.

„Wielka mobilizacja zgranych haseł”. W superweekend najważniejsze partie postawiły na polaryzację emocji, co oznacza, że polityczna bitwa będzie się zaostrzać – analizuje Eliza Olczyk.

„Butelkowa panika”. – To nie jest system podatkowy, tylko mechanizm motywujący do odpowiedzialnego zachowania – broni systemu kaucyjnego Jan Szyszko w wywiadzie Bartosza Michalskiego.

„Dziurawa ustawa”. W nowej ustawie frankowej dla kredytobiorców mieszkających za granicą przewidziano ułatwienia. Jedno z nich budzi jednak ogromne kontrowersje – ostrzega Magdalena Pledziewicz.

„Komórki Made in Poland”. Miesiąc po pierwszym podaniu „polskich” CAR-T pacjent czuje się dobrze. O wydarzeniu, które otworzyło nowy rozdział w historii krajowej medycyny opowiada Katarzynie Pinkosz prof. Tomasz Wróbel.

„Siła czujności”. Kiedy lekarz uspokajał ją, że to tylko problem z kręgosłupem, mogła odpuścić. Zamiast tego posłuchała intuicji i zrobiła kolejne badanie. To uratowało jej życie. Swoją onkohistorię Joanna Borkowska opowiada Paulinie Cywce.

„ART Turystyka”. Szukasz pretekstu, by znów spakować walizkę i wybrać się w podróż? Oto on – wystawy. Wspaniałe muzea, kultowi artyści i zdjęcia, które znasz tylko z albumów i pocztówek – pisze Magda Grefkowicz.

Czytaj też:

1000 mieszkań zamiast stoczni. Politycy PSL odpierają zarzuty: „Jest to zgodne z trendami”Czytaj też:

Tyle Lewandowska zarabia na swojej żywności. Miliony przychodów