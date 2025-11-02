Tyle Lewandowska zarabia na swojej żywności. Miliony przychodów

24. miejsce i 398 mln zł majątku – tak wygląda tegoroczna pozycja Anny Lewandowskiej na naszej Liście 50 najbogatszych Polek. Chociaż jej majątek wzrósł, to w rankingu spadła o dwa miejsca. Powodem są nowe bohaterki, w tym kilka miliarderek, które zadebiutowały na tegorocznej liście na wyższych pozycjach.

Co się składa na majątek Lewandowskiej