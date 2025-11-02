Tyle Lewandowska zarabia na swojej żywności. Miliony przychodów
Tyle Lewandowska zarabia na swojej żywności. Miliony przychodów

Anna Lewandowska
Anna Lewandowska
Najważniejszym składnikiem majątku Anny Lewandowskiej jest spółka Levann, która odpowiada za sprzedaż jej żywności spod marek: Foods by Ann, Levann Supplements czy RL9.

24. miejsce i 398 mln zł majątku – tak wygląda tegoroczna pozycja Anny Lewandowskiej na naszej Liście 50 najbogatszych Polek. Chociaż jej majątek wzrósł, to w rankingu spadła o dwa miejsca. Powodem są nowe bohaterki, w tym kilka miliarderek, które zadebiutowały na tegorocznej liście na wyższych pozycjach.

Co się składa na majątek Lewandowskiej

