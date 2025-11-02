Tyle Lewandowska zarabia na swojej żywności. Miliony przychodów

Najważniejszym składnikiem majątku Anny Lewandowskiej jest spółka Levann, która odpowiada za sprzedaż jej żywności spod marek: Foods by Ann, Levann Supplements czy RL9.
24. miejsce i 398 mln zł majątku – tak wygląda tegoroczna pozycja Anny Lewandowskiej na naszej Liście 50 najbogatszych Polek. Chociaż jej majątek wzrósł, to w rankingu spadła o dwa miejsca. Powodem są nowe bohaterki, w tym kilka miliarderek, które zadebiutowały na tegorocznej liście na wyższych pozycjach.
Co się składa na majątek Lewandowskiej
Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.