Tyle w wakacje zarabiali Polacy. Jest znaczący wzrost

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w piątek dane dotyczące średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w trzecim kwartale tego roku.

Wynagrodzenia w Polsce. Dane za trzeci kwartał

Okazuje się, że przeciętne wynagrodzenie w okresie lipiec-wrzesień wyniosło 8 tys. 771,7 zł brutto, co oznacza wzrost o 7,5 proc. rok do roku, a w ujęciu kwartał do kwartału płace wzrosły o 0,3 proc.

Przypomnijmy, że w drugim kwartale br. średnie wynagrodzenie wyniosło 8 tys. 748,63 zł brutto i był to wzrost o 8,8 proc. w relacji do drugiego kwartału 2024 roku.

W samym wrześniu przeciętna płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosła we 8750,34 zł brutto. To wzrost o 7,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku.

Jak zauważa Business Insider Polska, dzisiejsze dane – w przeciwieństwie do tych prezentowanych co miesiąc – obejmują znacznie szerszy zakres pracowników. Mowa bowiem o pracujących w gospodarce narodowej, a nie tylko w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób. GUS uwzględnia wszystkich pracujących na etacie, bez względu na wielkość firmy zatrudniającej. To oznacza, że pod uwagę brane są również mikrofirmy, gdzie płace są na ogół dużo niższe.

Mediana wynagrodzeń znacznie poniżej średniej płacy

W tym tygodniu GUS podał również, że mediana wynagrodzeń w Polsce wyniosła w maju 7082 zł brutto. – W maju 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7082,00 zł i była niższa o 18,4% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (8678,90 zł) – poinformował w środę GUS.

Mediana wynagrodzeń na poziomie 7082 zł oznacza, że w maju br. połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Miesiąc wcześniej mediana miesięcznych wynagrodzeń wyniosła 7262 zł, czyli o niemal 200 zł więcej. Kwota ta była o 20,6 proc. niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (wówczas 9148,11 zł).

