500 plus dla każdego, nowy bon. Szykuje się gorący politycznie weekend

To będzie gorący politycznie weekend w związku z wydarzeniami przygotowanymi przez dwa najważniejsze ugrupowania polityczne w Polsce. Już dziś rozpocznie się dwudniowy kongres programowy Prawa i Sprawiedliwości, a na sobotę zaplanowano kongres zjednoczeniowy Platformy Obywatelskiej z mniejszymi koalicjantami – Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Czy należy spodziewać się spektakularnych propozycji w rodzaju 800 plus czy babciowego?

Serwis Money.pl dotarł do publikacji PiS „Myśląc Polska". Portal podkreśla, że partia Jarosława Kaczyńskiego prezentuje coś, co można postrzegać jako przygotowanie do dyskusji o programie, z którym partia będzie szła do kolejnych wyborów parlamentarnych (planowo mają się one odbyć jesienią 2027 roku). Zastrzeżono jednak, że znalazły się tam również propozycje uczestników paneli programowych, którzy nie są oficjalnie związani z PiS, dlatego ich propozycje nie muszą się finalnie okazać obietnicami wyborczymi formacji.

Nowy bon, 500 plus dla każdego. Co jeszcze zaproponuje PiS?

Wśród tych propozycji pojawia się m.in. progresja 800 plus w zależności od liczby dzieci i jego coroczna waloryzacja, podwyższenie świadczenia rodzicielskiego (obecnie 1 tys. zł przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka) oraz zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonych w KRUS do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Były wiceminister rodziny w rządzie PiS Bartosz Marczuk proponuje bon mieszkaniowy do 100 tys. zł za urodzenie trzeciego dziecka oraz 40 tys. zł od pierwszego dziecka.

W publikacji zwrócono uwagę również na niskie emerytury kobiet i jeden z ich powodów lukę płacową. Wieloletnia posłanka PiS, a później szefowa kancelarii Andrzeja Dudy i członek zarządu PZU Małgorzata Sadurska proponuje wyższą waloryzację w przypadku odłożenia decyzji o przejściu na emeryturę np. o pięć lat, a także czterodniowy tydzień pracy lub sześciogodzinny dzień pracy dla seniorów bez zmiany wynagrodzenia.

Z kolei były szef GPW Marek Dietl chce wprowadzenia dochodu podstawowego dla każdego dorosłego Polaka – 500 zł miesięcznie. W zamian proponuje likwidację kwoty wolnej, dzięki czemu udałoby się częściowo sfinansować "nowe 500 plus".

Nie wiadomo, czy jakiekolwiek propozycje pojawią się podczas kongresu Koalicji Obywatelskiej. Na niedzielę zapowiedziano część programową, która ma się odbyć pod hasłem "Demokracja równych szans. Rozmowy o wyzwaniach rozwojowych". Zaplanowali osiem paneli. – W panelach będzie od atomu i kolei po igrzyska olimpijskie, będzie też o edukacji finansach publicznych czy sprawach zagranicznych – zdradza portalowi jeden z polityków KO.

„1000 plus” dla polskich rodzin od Nawrockiego? Taka jest prawda