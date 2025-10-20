500 plus od NBP. Wyjątkowa moneta trafi do obiegu

23 października, czyli już w najbliższy czwartek Narodowy Bank Polski (NBP) wprowadzi do obiegu monetę o nominale 500 zł z serii "Hetmani Rzeczypospolitej", na której znajdzie się hetman Jan Karol Chodkiewicz. W ten sposób bank centralny zamierza upamiętnić zwycięstwa armii polskiej, w tym tego z 1605 roku pod Kircholmem, gdy wojsko dowodzone przez Chodkiewicza zwyciężyło znacznie liczniejsze siły Szwecji.

Specjalne 500 zł od NBP. Od czwartku w obiegu

Na rewersie monety widoczne będzie centralne popiersie hetmana Jana Karola Chodkiewicza, a z lewej strony fragment planu bitwy pod Chocimiem, wzorowane na rycinie Willema Hondiusa z 1648 roku.

W ramach tej samej emisji NBP wyda też srebrną monetę z Chodkiewiczem o nominale 10 zł. Na jej rewersie również znajdzie się podobizna Chodkiewicza.

Na awersach – poza stałymi elementami monety, znajdą się: napis "Rzeczpospolita Polska", rok emisji, nominał oraz wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Są też buława oraz herb Jana Karola Chodkiewicza.

Moneta będzie wykonana z czystego złota, a jej nakład będzie ograniczony do tysiąca sztuk. Moneta ze złota będzie miała 32 mm średnicy, ma ważyć 31 g i mieć gładki brzeg.

Jak podaje Money.pl, NBP planuje na początku listopada wprowadzenie do obiegu banknotu kolekcjonerskiego o nominale 20 zł "Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego".

Podobny krok bank centralny wykonał pod koniec marca tego roku, gdy wprowadził do obiegu złotą monetę o nominale 500 zł oraz srebrną monetę o nominale 10 zł z serii "Hetmani Rzeczypospolitej", poświęconą Stanisławowi Koniecpolskiemu.

Przed rokiem NBP wprowadził do obiegu monetę okolicznościową o nominale 5 zł z serii „Odkryj Polskę”. Została ona wybita w standardzie obiegowym, z ozdobnym rewersem, na którym znajduje się wizerunek zamku w Łańcucie.

