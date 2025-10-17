Ponad połowa Polaków chce nowego świadczenia. Sondaż dla „Wprost"

W ostatnich miesiącach przedmiotem prac senatorów z komisji ds. Petycji była obywatelska propozycja wprowadzenia specjalnego świadczenia, określanego jako 500 plus dla małżeństw. W tym tygodniu nastąpił swoisty finał tychże prac, który z pewnością rozczarował wielu seniorów.

Piszemy o seniorach, bowiem świadczenie miało przysługiwać parom z minimium 50-letnim stażem małżeńskim. W projekcie petycji zaproponowano, aby wysokość świadczenia była uzależniona właśnie od stażu:

50 lat – 5000 zł,

55 lat – 5500 zł,

60 lat – 6000 zł,

65 lat – 6500 zł,

70 lat – 7000 zł,

75 lat – 7500 zł,

80 lat – 8000 zł.

Projekt skierowano do Biura Legislacyjnego Senatu, które przygotowało cztery warianty finansowe. Różniły się one wysokością wsparcia, jak i zasadami przyznania. Poza zaproponowaną w petycji propozycją, w grę wchodziło również przyznanie 5 tys. zł dla par z minimum 50-letnim stażem małżeńskim, jak również 5 tys. zł wyłącznie dla par z 50-letnim stażem.

Ostatecznie żaden z powyższych pomysłów nie przekonał senatorów. Członkowie komisji przychylili się do wniosku senator Ewy Mateckiej, która powołując się na stanowisko Ministerstwa Finansów przekonywała, że z powodu trudnej sytuacji geopolitycznej i konieczności ponoszenia innych wydatków " to nie jest czas na uruchamianie nowych świadczeń". Komisja zdecydowała o przerwaniu prac nad projektem.

Ponad połowa Polaków chce 500 plus dla małżeństw

Inne podejście do 500 plus dla małżeństw mają Polacy. Dowodzi tego sondaż pracowni SW Research dla „Wprost". Na pytanie: "Czy popiera Pan/Pani pomysł przyznania świadczenia małżeństwom z wieloletnim stażem?", 54 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Finansowego wsparcia dla par nie chce 30 proc. respondentów, a niemal 16 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.